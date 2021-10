The Splitters su nedavno posjetili Abbey Road studio u Londonu, gdje su s Markom Mihaljevićem snimili novi singl.

Bend The Splitters posljednjih je mjeseci oduševio domaću publiku pjesmama "Barbara" i "Nitko kao mi", a dečki trenutačno pripremaju svoje novo studijsko izdanje. Obožavateljima pripremaju brojne glazbene poslastice, a zbog jedne od njih nedavno su posjetili legendarni Abbey Road studio u Londonu, gdje su snimili novu pjesmu. Kako je do svega došlo, otkrili su sami članovi benda.

"Na poziv Marka Mihaljevića došli smo u London snimiti novi singl. Snimali smo sve u Abbey Roadu, dok smo back vokale i dodatni aranžman snimili u Angels studiju. Tonac i producent singla također je Marko s kojim započinjemo ugodnu suradnju. Da zamijenimo klišej s nečim nedostižnijim slika na Abbey Road pješačkom prijelazu je zamijenjena pješačkim prijelazom ispred studija", kažu dečki.

Dječački san im se ispunio, a The Splitters su tako snimali novu pjesmu u studiju koji ima bogatu povijest produkcije. U Abbey Roadu su snimali The Beatlesi, a studijom su prošli najrenomiraniji producenti u povijesti glazbe. "Naša glazbena avantura je trajala sedam dana, a ostat će nam u sjećanju do kraja života i na nju smo jako ponosni", istaknuli su The Splitters. Pjesmu nastalu u legendarnom studiju publika će imati priliku poslušati uskoro.

Josip i Petar Senta te Marko i Antonio Komić dva su para braće koji su prijatelji već dugo vremena, a prijateljstvo su ovjekovječili osnivanjem benda, što se pokazalo odličnom idejom. Baza obožavatelja i obožavateljica The Splittersa povećava se svakim novim singlom, a svježim zvukom ovaj bend najavljuje još puno odličnih singlova.