The Siids

Riječki electro-rock duo Zhe Siids na sceni se etablirao kao glazbeni projekt vrijedan pažnje i jedan od rijetkih domaćih sastava kojeg obožavamo i slušati i gledati.

THE SIIDS su snimili video za ogoljenu live verziju posljednjeg singla 'Moments of Laughing'. Pjesma je aranžmanski vraćena na svoj početak u oblik u kojem je nastala. Glas/klavir/gitara u minimalističkom aranžmanu te bogata vizualna kulisa riječkog Palazzo Modello vode glazbu THE SIIDS-a na novo emotivno putovanje.

Za režiju videa uživo i ovog puta je zaslužan njihov dugogodišnji suradnik Bojan Kukuljan (Neon Studio), dok je za audio zapis i miks zaslužan Darko Terlević.

Specifičan zvuk, odlična produkcija, zanimljiva estetika video spotova i profesionalan odnos porema onome što vole i stvaraju mnogima je THE SIIDSe pozicionirao na visoko mjesto ljestvice izvođača čije novitete uvijek s nestrpljenjem iščekujemo.