The Pussycat Dolls

Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Carmit Bachar i Jessica Sutta trebale su ponovno na turneju prošle godine, no planove im je pomrsila pandemija. Sada navodno planiraju potpisati novi menadžerski ugovor koji bi ih trebao vinuti u vrh svjetske glazbe.

The Pussycat Dolls su navodno na korak do potpisivanja novog menadžerskog ugovora za glazbu koju planiraju objaviti ove godine. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Carmit Bachar i Jessica Sutta navodno su oduševile glazbene čelnike uspjehom povratničkog singla "React" te pregovaraju s nekoliko tvrtki, javlja The Sun.

Djevojke su još 2019. godine najavile povratak na scenu, no pauzirale su sve zbog pandemije koronavirusa koja je prošle godine pogodila čitav svijet. Privukle su pažnju brojnih mogula, pa čak i onih koji surađuju s Madonnom i Britney Spears.

"Pandemija je pomrsila planove grupi, no što se njih tiče, ustrajne su u tome da se u velikom stilu vrate na svjetske pozornice. Novi tim s kojim će potpisati ugovor pravo je osvježenje za njih te jedva čekaju objaviti nove pjesme koje će snimiti čim situacija s pandemijom bude sigurna", tvrdi izvor blizak The Pussycat Dolls.

Dio grupe trenutačno je u Velikoj Britaniji, a dio u SAD-u, no čim se situacija smiri, planiraju krenuti u studio te će objaviti novu glazbu, ako je za vjerovati izvoru bliskom grupi. Ističe se i kako ne Nicole potpuno usredotočena na uspjeh svoje grupe te ne namjerava pokrenuti samostalnu karijeru, barem ne još.

Povratnička turneja najavljena je prije godinu i pol, no The Pussycat Dolls su zbog koronavirusa otkazale sve planove koje su imale. Obećale su obožavateljima da će se ponovno vidjeti čim situacija za to bude pogodna.

The Pussycat Dolls su se okupile 2003. godine, a razišle su se 2010. Na oduševljenje fanova, najavile su povratničku turneju, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, svi jedva čekaju da objave novu glazbu. Iako su zbog izjava bile na glasu kao kontroverzna skupina, djevojke su slovile i kao najseksi bend na svijetu.