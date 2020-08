The Last Location

Svaka dosad objavljena pjesma s albuma objavljena je kao sigl s pratećim videom, a album nastaje od 2016. godine tako da se ovim singlom, kažu iz benda The Last Location, opraštaju s tom fazom benda.

Sarajevski bend The Last Location zaokružuje album i predstavlja novi singl ‘Up with the stars’. Svaka dosad objavljena pjesma s albuma objavljena je kao singl s pratećim videom, a album nastaje od 2016. godine tako da se ovim singlom, kažu, opraštaju s tom fazom benda.

“Ovom pjesmom zaokružujemo aktualni album. Up With The Stars” je naš prirodni organski zvuk sa živim instrumentima, zapravo - ovo je jedina takva pjesma na albumu, jer smo u procesu pisanja albuma dosta eksperimentisali s EDM zvukovima, pravili razne fuzije. “Up With The Stars” je naša live svirka. Pored “Callin’ My Name” i ova pjesma je snimljena na engleskom jeziku’’, poručuju iz benda.

Lead vokale otpjevao je Petar Živković iz Novog Sada. Album je sniman u Sarajevu i Parizu tijekom 2016. godine, a mix i master nastali su u studiju Long Play - Sarajevo i Gosh Publishing Paris. Sound design potpisuje Borjan Milošević i Dino Sirius- Gosh Publishing Paris za “Callin’ My Name”. Video je radio Bakir Fazlic s timom iz agencije Kirba, Pro iz Sarajeva.