The Cure stižu pred domaću publiku u Arenu Zagreb u listopadu sljedeće godine.

Giganti alternativne rock scene - The Cure 27. listopada 2022. u Areni Zagreb održat će svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj! Ogromna baza domaćih obožavatelja ovog kultnog benda koji ne posustaje ni u nastupima, ni u izdavaštvu ni nakon 42 godine od osnutka, ponovno će ove velikane imati priliku vidjeti na domaćoj pozornici. Zagrebački koncert dio je upravo najavljene europske turneje The Cure Tour 22 na kojoj će The Cure održati 44 koncerta u 22 zemlje, a sve kao najava novog albuma koji će donijeti novih 67 minuta The Cure zvuka. The Cure su posljednji put pred zagrebačkom publikom nastupili 2019. godine na INmusic festivalu.

Ovi indie rock pioniri do sada su objavili 13 studijskih albuma, više od 40 singlova, njihovi albumi su prodani u 30 milijuna kopija širom svijeta, a tu je i niz live albuma, soundtrackova, knjiga… The Cure je svojom glazbom obilježio živote generacije obožavatelja, a iako ih je teško svrstati u pojedinačan glazbeni žanr, utjecali na formiranje nekolicine njih kao što su goth rock, new wave i post-rock. U 2019. pet članova The Curea svečano su primljeni u Rock & Roll Hall of Fame.

The Cure je oformljen 1978. godine u gradu Crawley u Engleskoj, a od prvog koncerta te iste godine The Cure je do sada odsvirao preko 1,500 koncerata, a upravo su živa svirka i direktan kontakt s publikom ono što The Cure radi najbolje. Tako su i prije dvije godine od NME-a proglašeni najboljim festivalskim headlinerima, što samo dokazuje njihovu ljubav prema pozornici. The Cure Euro 2022 turneja bit će prva nakon koncerata održanih 2019., godini u kojoj su slavili 40 godina postojanja, te 30 godina od izlaska kultnog albuma “Disintegration” iz 1989. s kojim su osigurali su titulu jednog od najboljih britanskih bendova u posljednjih 50 godina. Iste godine, nakon festivalske turneje od tri mjeseca održali su epski trosatni koncert u Mexico Cityju. U Areni Zagreb nas tako očekuje punih 135 minuta čiste The Cure koncertne energije i zanosa, kojoj će predhoditi nastup predgrupe The Twilight Sad.

Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 9. prosinca u 10 sati, putem Eventim.hr sistema i na prodajnim mjestima Eventima. Cijene ulaznica kreću se od 175 do 650 kuna.

