The Brand New Heavies iz Londona, održat će koncert u zagrebačkoj Tvornici 26. listopada.

Autentični jazz/funk/soul bend The Brand New Heavies iz Londona, održat će koncert u zagrebačkoj Tvornici 26. listopada u okviru koncertnog serijala Musicology Barcaffè Sessions predstavljajući svoj dugo čekani album.

Na albumu su surađivali s poznatim glazbenim imenima svjetskog funka i acid jazza. Neki od njih su Beverley Knight, Angie Stone, Angela Ricci, Siedah Garett. Album je producirao uspješni producent svjetskog glasa Mark Ronson. Bend je krenuo na svjetsku turneju, a njihov dolazak u Zagreb znači da su zagrepčani među prvima na svijetu koji će imati priliku čuti pjesme s novog albuma jednostavnog naziva “TBNH” izdanog u LP, CD i digitalnoj verziji.

Pioniri londonske acid jazz scene - The Brand New Heavies, svoju veliku ljubav prema funk groove-u iz sedamdesetih godina uspješno su transformirati u sofisticirani zvuk klasičnog soula i to u eri u kojoj je dominirao hip-hop. Bend su 1985. godine oformili bubnjar/klavijaturist Jan Kincaid, gitarist Simon Bartholomew i basist /klavijaturist Andrew Levy – dugogodišnji školski prijatelji iz londonskog predgrađa Ealing. Originalno su svirali instrumentalnu glazbu inspiriranu James Brown-om.

Trio je ubrzo počeo snimati svoju autorsku glazbu. Prvi demo materijal pušten je u „Cat in the Hat“ klubu u Londonu i naišao je na odlične reakcije javnosti. Vrlo brzo svoju glazbu su obogatili i puhačkim instrumentima. Nakon ugovora s izdavačkom kućom „Cooltempo“, koji je iznjedrio singl „Got to Give“, potpisali su ugovor s indie diskografskom kućom „Acid Jazz“, dobivši budžet od osam tisuća funti za snimanje svog prvog albuma imena “The brand new heavies” izdanog 1990. godine.

Album im je donio suradnju s američkom izdavačkom kućom „Delicious Vinyl“, čime su se plasirali i na američko tržište. Na zahtjev spomenute izdavačke kuće, pjesme s debitantskog albuma snimljene su ponovo za američku publiku.

Nakon velikog uspjeha na domaćem tržištu s pjesmama „Dream Come True“ i „Stay This Way“, singl „Never Stop“ ubrzo je zapalio američke R’ n ’B top liste čineći ih prvom britanskom grupom koja je postigla takav uspjeh s debitantskim singlom.

Reperi Q-Tip i MC Search hip-hop zvukom su utjecali na band te su ubrzo izdali „Heavy Rhyme Experience Vol. 1“, album na kojem su se kao specijalni gosti pojavili hip-hop glazbenici Main Source, Gang Starr, Grand Pub i Pharcade. U narednim godinama, grupa se istaknula albumima „Brother sister“ (1994), „Trunk Funk: The Best of the Brand New Heavies“ (1999) i „Get Used to It“ (2006).

Osnivači banda, Simon Bartholomew i Andrew Levy, ujedno su i kantautori i producenti čak šesnaest singlova koji su se našli na top 40 listama, dok je prodaja njihovih albuma prešla brojku od dva i pol miliona kopija.

The Brand New Heavies su drugi izvođači nove sezone Musicology Barcaffè Sessions-a, serijala kojeg je otvarila Hindi Zahra koncertom u kultnoj zagrebačkoj Tvornici. Francusko-marokanska glazbenica, dobitnica je prestižne nagrade “Constantin” i “Victoires de la Musique”. Ova samouka multiinstrumentalistica i kantautorica, sve je glazbene utjecaje i životna iskustva spojila u jedinstvenu i autentičnu glazbenu kreaciju te je nedavno izdala album “Homeland” koji je rasprodan u više od sto tisuća primjeraka širom svijeta.

Domaćini Preparty-ja i Afterparty-ja velikog zagrebačkog koncerta “The Brand New Heaviesa” su poznati hrvatski DJ-jevi Ilija Rudman i Phat Philie.

Ilija Rudman je posljednjih dvadeset godina jedan od vodećih producenata i DJ-a hrvatske disco i house scene, izdao je više od sedamdeset vinilnih izdanja i dva albuma. U svojem studijskom radu surađivao je sa svjetskim glazbenicima kao što Random Factor, Greg Wilson, Faze Action, Chaz Jankel , L.S.B., The Revenge, Escort Band, Leroy Burgess , Mark E, Spirit Catcher, Rhythm Based Lovers, Stevie Kotey, Tim Fuller, Boyd H. Jarvis, Ignition The Band, The Brand New Heavies.

Phat Phillie je najpoznatiji hrvatski hip-hop DJ koji je radio sa svjetskim zvijezdama poput Redman & Method Man, Busta Rhymes, DJ Premier, Jazzy Jeff, De La Soul, OC and Big L (R.I.P.), Naughty By Nature, Pete Rock & CL Smoothe, The Brand New Heavies, Big Daddy Kane. Zajedno sa DJ Frx-om vodio je dugi niz godina Blackout Rap Show na kultnoj 101-ci!

Koncertni serijal Musicology Barcaffe Sessions u novoj sezoni dovodi neke od najvirtuoznijih svjetskih glazbenika u Zagreb. Riječ je o nizu glazbenih događanja kojima se predstavlja novi koncept koncertno – festivalskog iskustva. Tako će posjetioci koncerata imati priliku uživati u klupskim nastupima velikih svjetskih jazz, blues, funk, r’n’b zvijezda koje obično nastupaju u većim prostorima. Na ovaj način kreira se intimni kontakt između izvođača i publike koji se izgubio u velikim dvoranama i na festivalima. Prva godina koncertnog serijala, koju su obilježili rasprodani koncerti glazbenih virtuoza, intimna atmosfera kao i druženje publike i glazbenih zvijezda nakon koncerata, odlično je primljena kod zagrebačke publike.