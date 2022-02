'Motel Monaco' kao prva pjesma na istoimenom albumu započinje i završava koncept cijelog albuma benda The Black Room.

Singlom 'Motel Monaco' riječki The Black Room završava audio-vizualnu trilogiju započetu pjesmama 'I'll Talk You Into It' i 'Lawless Boulevard', čime su na korak do objave svog drugog studijskog albuma.

'Motel Monaco' kao prva pjesma na istoimenom albumu započinje i završava koncept cijelog albuma.

Baš je ona bila inicijalna inspiracija tijekom stvaranja ostatka soničnih priča kojima The Black Room istražuju teme odrastanja, usamljenosti, melankonije i egzistencijalizma općenito.





Svoju glazbenu priču dečki su započeli u klasičnim rock okvirima, ali nisu se ograničavali nego su ih hrabro i vrlo uspješno probijali. U pjesme vješto inkorporiraju glazbene afinitete svakog ponaosob, ali za novi album je "pala" unisona odluka da se isti bazira na estetici 1980-ih.

Bez obzira koji im je žanr trenutna inspiracija, finalni proizvod uvijek ga prezentira u njegovom najboljem obliku. Slučaj je to i s 'Motelom Monaco'. Opasno zarazan ritam i fantastično balansiranje melodija i vokala osvajaju na prvu, a dosad objavljeni singlovi daju naslutiti da nas uskoro očekuje izniman dugosvirajući materijal.



Za produkciju i režiju spota i ovaj put je zaslužna Riječanka Kristina Barišić koja je dvoje glavnih protagonista smjestila u fikcionalni 'Motel Monaco' i ovom pričom zaokružila vizualni dio trilogije.

