Prvi singl ‘’I’ll talk You Into It’’ riječkog The Black Rooma ujedno najavljuje i album Motel Monaco, dijelom inspiriran zadnjom europskom turnejom te ponajviše ‘’drugim lice’’ gradova regije i njihovih kutaka koji su ih vratili u neka zaboravljena vremena. Cijeli je album ‘’smješten’’ u fiktivnom Motelu Monaco koji je poslužio kao platno za njihove kratke sonične price, od kojih je singl ‘I’ll talk you into’ prvi u nizu.

Produkciju pjesme potpisuje Matej Zec (Let 3) koji je producirao i zadnje izdanje benda objavljeno samostalno. Za ‘I’ll talk you into it’ predstavljen je i spot režiran od strane nagrađivane redateljice Katarine Barišić, a opisuje presjek trenutaka dvoje protagonista tijekom jedne večeri. Glazbu, tekst i aranžman potpisuju Jakov Katalinić, Leo Ventin, Ivan Ritoša i Kruno Kukuljan.