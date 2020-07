Pjesma „We Got to Stay Together“ je u pop/rock stilu s američkim country prizvukom, a zahvaljujući tom zvuku, Igor Aničić je dobio pozitivne recenzije s američkih radio postaja i blogova.

Za vrijeme karantene smo često mogli čitati članke o ljudima koji karantenu koriste za odmor i onima koji su bili vrlo aktivni. Igor Aničić definitivno pripada drugoj skupini. Igor je znatiželjna osoba kojeg osim glazbe jako zanima i sport. Ovaj diplomirani ekonomist je radio kao trener tenisa i voditelj teniskog centra u Istri dugi niz godina. Od svojih ranih dana svirao je u raznim bendovima u Rijeci, a kroz život je radio s ljudima iz raznih krajeva svijeta, a njegovo poznavanje pet stranih jezika (engleski, španjolski, portugalski, talijanski, njemački) mu je uvelike pomoglo u poslu. Za vrijeme karantene, ovaj tridesetčetverogodišnjak kaže kako je ova neočekivana situacija u Hrvatskoj i svijetu probudila u njemu posebnu inspiraciju. U samo 10 dana je napisao 9 pjesama na 6 različitih jezika (uključujući i hrvatski).

„Doslovno nisam niti spavao tih desetak dana, a i više. Po noći su mi dolazile melodije, a preko dana sam pisao riječi. U meni se probudila neka posebna želja i snaga koja me drži i danas. Najprije sam objavio nekoliko videa s akustičnim verzijama pjesama na društvenim mrežama. Reakcije su bile izvrsne, iz raznih dijelova svijeta, posebno Južna Amerika, ali i Španjolska, Italija i Njemačka. Ljudi su prepoznali poruku u pjesmama. Kada sam shvatio da će puno ljudi diljem svijeta ostati bez posla i s vremenom postati negativni, odlučio sam poslati pozitivnu energiju svima kroz pjesmu i pokušati ljudima dati vjeru u bolje sutra. Tada sam osjetio da želim i moram poslati pjesme u svijet“ – oduševljeno je opisao dane u kojima je osjetio inspiraciju i zahvaljujući kojoj danas imamo priliku uživati u njegovim pjesmama.

Prva pjesma koja je izašla zove se „We Got to Stay Together.“ Odluka da ovo bude prva pjesma je bila očiti izbor iz nekoliko razloga – vrlo je pjevna, riječi u pjesmi imaju snažnu poruku, a zbog toga što je na engleskom jeziku, u njoj će moći uživati veći broj slušatelja. Nakon što je dobio pozitivne reakcije od slušatelja koji su se javili sa svih strana svijeta, Igor je odlučio otići korak dalje. Počeo je okupljati tim s kojom je želio surađivati. Zahvaljujući Vladi Simčiću – Vavi, koji ga je spojio s Oljom Dešićem, počeo je ostvarivati svoje snove. Olja je ideju odmah prihvatio i iz toga je nastao i projekt „Songs for the World.“ Na pjesmama rade vrhunski hrvatski glazbenici, Branimir Gazdik na bubnjevima i Ivan Pešut na gitari, te suradnici Nera Mamić kao back vokal, Matko Basara na klavijaturama, Antonio Geček i vokalni mentor Žanil Tataj – Žak.

„Olja i cijela ekipa su odradili vrhunski posao, svatko je unio dio sebe u stvaranje, te pjesme ispadaju sve vrlo dobre. Jako puno emocija je iza stvaranja ovih pjesama i puno truda je uloženo u realizaciju projekta. Nadam se da će i publika diljem svijeta to prepoznati, te da ćemo uspjeti probuditi u ljudima neke zaboravljene ljudske vrijednosti. Najveći cilj je proširiti pozitivu i poslati poruku zajedništva. Ljudi su zaboravili uživati u malim stvarima, godinama se gledaju samo neki vlastiti interesi i sve je manje ljudskosti nažalost“ – komentirao je Igor.

Pjesma „We Got to Stay Together“ je u pop/rock stilu s američkim country prizvukom, a zahvaljujući tom zvuku, dobio je pozitivne recenzije s američkih radio postaja i blogova. To je bila inspiracija za korak dalje tako da pjesmu prati i spot. A za svoju premijeru je spremna i druga pjesma znakovitog naziva „Positivo“ koja je na španjolskom jeziku. Pjesma je pravi plesni i veseli hit s porukom da ostanemo svi ujedinjeni i pozitivni u ovim teškim vremenima, te da zajedno učinimo svijet boljim mjestom za život. „Veselim se svemu što dolazi i nadam se da ćemo prije svega uspjeti održati pozitivu među ljudima, i da će snažna poruka u svim pjesmama uspjeti promijeniti neke stvari na bolje u svijetu. Nije lagan period za veliki broj ljudi, ali uz međusobno poštivanje i pomaganje jedni drugima, te poštivanjem prirode možemo postići puno“ zadovoljno nam priznaje Igor.