Marko Matijević Sekul i Marko Purišić surađuju već dugi niz godina, svirali su skupa u grupi Manntra, a nedavno su pokrenuli i novi projekt - Bastion. Unatoč činjenici što se radi o dva žanrovski različita projekta, dvojac sjajno funkcionira kako god se okrene. Bastion je objavio prvu pjesmu "Dajem ti sad" kojom osvaja domaće tržište, a ovo je prva suradnja dvojice prijatelja izvan Manntre od kada je Purišić napustio sastav 2016. godine.

Iako pjesma „Dajem ti sad“ nije prva pjesma koja je pisana za Bastion, prva je pjesma za koju Purišić kaže, bila dovoljno „hrabra“ da prekrije njegov strah od izdavanja. Za pjesmu je snimljen i video spot u režiji Mattea Prodana, a pogledati ga možete na sljedećem linku:

Marko Purišić je inače bio prvi gitarist grupe Manntra, a s Markom Matijevićem Sekulom je bio ko-autor i nekih Manntrinih pjesama (Mornar, Vila i Divojka). Grupa Manntra će 6. travnja u Zagrebu održati promociju novog albuma "Meridian", a radi se o prvom njihovom koncertu u Zagrebu nakon turneje po Njemačkoj.

Što kažu o Bastionu, a što o Manntri pitali smo Marka i Marka. Marko Purišić objasio je svoj dio priče.

Koliko je Manntra utjecala na tvoju dosadašnju karijeru?

Sve što sam ikada radio dovelo je do Bastiona, pa tako i Manntra. Uz Manntru sam imao priliku i sreću proživjeti ono što malo koji tinedžer može u tim godina, barem kada u pitanje dođe glazba i sve što se krije iz nje. Imao sam priliku snimati spotove, raditi puno u studiju, pisati glazbu koja je doživjela svjetlo dana. Moje ime je stajalo na raznim i uzornim izdavačkim i menadžment kućama, a nije mi bilo nego 18 godina. Tako da... puno toga sam stekao :)

Koja je pozadina projekta Bastion, kako je sve krenulo?

Pa čisto jednog dosadnog utorka sam dobio poruku od Marka da li imam koje pop stvari koje mi leže na kompjuteru jer su mu trebale iz određenih razloga, i imao sam ih. Dva sata nakon slanja me nazvao i pitao da li bi se volio okušati u pop karijeri. I evo nas!

U kojem si se žanru dosad najbolje snašao i zašto? U kojim si sve bendovima svirao?

Pa teško je za reći, od kad sam bio klinac od 9 godina slušao sam metal (prije toga Ninu Badrić haha). Kad si klinac, zanimljivije je postati rock/metal zvijezda te sam za time i išao, ali sam potajno u kutku sobe pisao šlagere. Tako da se jednako dobro snalazim u aranžmanu Bastiona i aranžmanu Manntre recimo. Ali volim i slušam apsolutno sve žanrove muzike te imam pomalo iskustva u svemu. Svirao sam u više bendova nego što sam cura imao na žalost, ali oni vrijedni spomena su Manntra i post hard-core bend Meant To Be.

Kome je posvećena pjesma "Dajem ti sad"?

Kad bih vam rekao kome je točno posvećena pjesma morao bih se iseliti iz Umaga zbog neugodnosti, tako da ću vam odgovoriti da je posvećena mami hahaha.

Planiraš li u skoroj budućnosti neke zajedničke projekte s Manntrom ili potpuno ideš svojim smjerom?

Moje ime ćete naći i na novom albumu od Manntre, tako da se nismo u potpunosti odvojili, nadam se da ću nešto i napisati za četvrti album. A tko zna što budućnost nosi. Da mi je netko prije 5 godina rekao za Bastion, smijao bih se, ali evo me.

Gdje se vidiš za godinu dana?

Za godinu dana se vidim s mladom djevojkom na Bahamima kako slavimo nešto u vezi Bastiona... nisam još siguran što.

Marko Matijević Sekul je s druge strane opisato cijelu priču iz druge perspektive, otkrio je neke detalje iz Manntre, ali i svoje produkcijske karijere.

Dosad si s Markom Purišićem surađivao kao dio Manntre, a trenutačno radite sasvim drugačiji projekt. Kakvi su ti planovi u vezi Bastiona?

Da, Pure je bio nekada gitarist Manntre a znamo se još dulje od Manntre. Susjedi smo, moja majka je radila u obrazovanju, kao i njegovi roditelji tako da je nekako bilo prirodno da se povežemo još jedan put i tu je nastao Bastion. Mislim da Bastion ima ono nešto što će uskoro publika prepoznati kao što je to učinila i kod Manntre.

Manntra uskoro ima promociju albuma u Zagrebu, što publika može očekivati?

Može očekivati glasan, energičan i strastven nastup do krajnjih granica. Oni koji su nas već gledali će biti iznenađeni, a oni koji nisu šokirani...

Kako vam je prošao prvi dio turneje i koji su vam planovi što se koncerata tiče za ovu godinu?

Odlično. Svirali smo dvije turneje po Njemačkoj i nakon zagrebačkog koncerta sviramo neke od najvećih europskih - njemačkih rock festivala. Uskoro ćemo objaviti sve datume. Pripremamo možda krajem godine nešto posebno samo za Hrvatsku publiku, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom.

Koja je pozadina albuma "Meridian", odakle vam inspiracija i s kim ste sve surađivali?

Meridian je album koji je inspiriran Mediteranu i mitovima koji su naši preci prepričavali. Od Turskih osvajanja, Srednjovjekovne Hrvatske pa sve do mitova sirena, vila, kraljeva i kraljica. Ali nešto što ih povezuje je definitivno more i ta neka posebna dimenzija koje ono daje. Također imamo pjesmu koja se zove "Srce Moje" gdje smo iskoristili tambure i dali posvetu Slavoniji.

Također velika inspiracija dolazi iz toga da smo koristili gajde i razne mihove koji su tradicionalni instrumenti i to smo pretoćili u rock. Otvara se automatski puno više izbora nego što si prije imao sa klasičnom postavom bubnja, basa, gitare i synth-a.

Veliki gost na albumu nam je bio Micha Rhein (inače veliki prijatelj i pjevač njemačkih mega popularnih In Extrema), gospodin Stjepan Večković - alfa i omega hrvatskih nacionalnih istrumenta i the boss za gajde, mihove i sve instrumente tog tipa te naš prijatelj Donat Gnjatović na harmonici u par navrata. Gostovale su nam i neke cure iz zbora Concordia.

U kojem glazbenom smjeru će Manntra nastaviti raditi?

Vjerojatno sve po malo što smo do sada radili. Bit će tu rocka, elektronike, nacionalnih instrumenta, klapa, vila i vilenjaka.

S kim ste sve surađivali dosad kao producent i kakvi su vam planovi na tom području do kraja ove godine?

Raznim izvođačima. Od slovenskih to su bili Tabu, Big Foot Mama i slični a od hrvatskih tu ima puno njih, ali neki najsvježiji su Marin Jurić-Čivro, Mjesni Odbor te uskoro dovršavamo produkciju za Marijana Bana te jednu pjesmu koja se već dugo kuha sa legendom Oliverom.