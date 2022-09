Nakon (pre)dugih 1001 dana od gostovanja Patrice Baumela, Tanzen se napokon vraća na jesenski plesni podij legendarnog kluba Aquarius!

Za toliko očekivani nastavak svoje plesne avanture Tanzen Kollektiv odabrao je parišku DJ-icu i vlasnicu etikete Correspondant - Jennifer Cardini. Ova karizmatična kraljica plesnog podija, kako joj mnogi tepaju, 16. rujna premijerno stiže u Zagreb. Cardini će zagrebačku publiku osvojiti trosatnim setom, zato ulaštite svoje plesne cipelice jer ovo je prilika za ples koja se ne propušta!



Iako ime poput Jennifer Cardini nije potrebno posebno predstavljati, valja napomenuti kako ova energična Francuskinja s njemačkom adresom stiže u Hrvatsku na vrhuncu svoje karijere. Samo ove godine lista klubova i festivala na kojima je nastupala prelazi brojku 70, a klub Aquarius u Zagrebu naći će se uz bok imenima poznatih svjetskih klubova poput fabric, Volt, Fuse, Berghain, DC-10, Shelter i Amnesia, te velikim festivalima poput Lost Village, Glitch, Loveland, Sonar, Bricks i Extrema.



Svojim eklektičnim miksevima koji spajaju techno, electro i disco, kroz karijeru dugu 15 godina, Jennifer Cardini vrlo dobro pokazuje kako zna napraviti atmosferu u kojoj se svi osjećaju dobro i dobrodošlo.

Njena životna filozofija ne odražava se samo u zaraznim DJ setovima, glazbi objavljenoj na vlastitoj etiketi Correspondant i indie orijentiranoj etiketi Dischi Autunno, već i u njezinom angažmanu u podršci LGBT zajednici.

Domaću podršku pružit će Time To Sleep i TJ Mozer. Time To Sleep, mnogo poznatiji pod pravim imenom Karlo Pavlović, producent je elektronske glazbe i DJ iz Pule. Odrastajući uz očev glazbeni utjecaj u raznim žanrovima, od trip hopa do noisea, Karlo u svoje produkcije unosi vlastiti melankoličan, a istovremeno razigran zvuk. Bio to techno, house, IDM, minimal ili disco, Time To Sleep nije pretjerano opsjednut žanrovskom definicijom.

Glazbu izdaje na izdavačkim kućama kao što su Permanent Vacation, Internasjonal i Disco Halal. Njegovo nedavno izdanje za švicarsku izdavačku kuću Subject To Restrictions Discs prikaz je nešto drugačijeg stila koji je u posljednje vrijeme njegov primarni glazbeni interes. Da je Time To Sleep domaće ime koje valja dobro pratiti pokazuje i činjenica da njegove pjesme redovito sviraju umjetnici poput Prins Thomasa, Pete Thonga, John Digweeda, Solomuna, Benjamin Fröhlicha, Âmea i Curses.

TJ Mozer, rezident programa tanzen, hrvatski je DJ i promotor sa zagrebačkom adresom. Mozerova DJ karijera počela je 2000. godine, a svoj je stil razvijao pod glazbenim utjecajima industrial techna, britanskog hard groova i electra. U svojim setovima voli naglašavati atmosferu, emocije i povremeno izbaciti slušatelje iz zone komfora, a sve kako bi stvorio set koji ima svoju jedinstvenu priču i vrijednost.



