Preko 10 izvođača najavljeno je do sada za ovogodišnji TAM TAM Music Festival koji se odvija od 25. srpnja do 02. kolovoza, uključujući Flamingodse, Repetitor, Seine, M.O.R.T. i Stonebride.



Tijekom proteklih godina TAM TAM Music Festival je izrastao od druženja glazbenika do događaja koji ima reputaciju kao jedan od najboljih malih festivala u regiji. Postao je kultni festival među zaljubljenicima u glazbu iz Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije koji imaju priliku čuti različite glazbene žanrove; od surf i post rocka do noisea i upoznati alternativnu glazbu ovih prostora. U osam godina na TAM TAM Festivalu je nastupalo više od 60 izvođača, koji su u Sućuraj stizali iz Hrvatske, regije pa čak iz Francuske.

Ove godine najavljena su dva strana benda, britansko-bahreinski FLAMINGODS i njemački duo WE WILL KALEID. Osim stranog pojačanja, na TAM TAM stižu M.O.R.T, STONEBRIDE, SEINE, MARINADA, DORINGO, REPETITOR, IGRALOM, NEMOJ GUSTAVE, MI VIDA, GAZORPAZORP, 7AM, IPPIO PAYO.

Glavni dio festivala će se odvijati od 31.07 do 01.08. na nogometnom igralištu “Emil Slavić - Lenko”, ali kroz 9 dana festivala posjetitelje očekuje dodatni glazbeni program u kampu, uz razne radionice i program za djecu. Ekologija je oduvijek bila dio promišljanja organizatora Tam Tam festivala. Tako se već godinama prije svakog festivala skupljaju staklene teglice koje se koriste umjesto jednokratnih plastičnih čaša, a volonterima priprema lokalna veganska hrana. Ovaj stav će ove godine biti približen posjetiteljima putem radionice Zero Waste Croatia, gdje će naučiti kako uz malo kreativnosti i organizacije živjeti bez otpada.

Unatrag nekoliko godina TAM TAM kamp se preselio sa igrališta u gustu borovu šumicu na samoj obali kristalno čistog mora, kraj gradske plaže Česminice. U kampu je pripremljena i sva potrebna infrastruktura, poput struje, vode, tuševa, toaleta i hlada. Sama blizina mora, borova šuma i mala pozornica koja je sagrađena 2019. godine osigurava uživanje i pokrivene osnovne potrebe svakog posjetitelja festivala.

Cijena za 9 dana festivalskog programa i kampa je 450 kuna, a ulaznice su dostupne putem stranice ENTRIO. Organizatori napominju da je broj ulaznica ograničen zbog situacije s koronavirusom te da bi se ulaznice trebale kupiti online kako ne bi imali gužvu na recepciji.