Sziget festival 2022 održava se od 10. do 15. kolovoza u Budimpešti tek nekoliko sati udaljenoj od Zagreba.

Budimpešta, grad bogate kulture i povijesti može vam biti idealna destinacija za pet dana uživanja u koncertima.

Stoga, ovoga puta neka vam odlazak u Budimpeštu ne bude motiviran razgledavanjem muzeja i građevina i uživanjem u kulinarskim poslasticama, već glazbeni festival.

Sziget festival godinama dovodi najbolje svjetske zvijezde u naše susjedstvo, pa će tako i od 10.- 15. kolovoza na Island of freedom u Budimpešti svirati Arctic Monkeys, Dua Lipa, Kings of Leon, Bastille, Caribou, Clutch, Stromae, Iceage, Viagra Boys, Alice Merton, Lewis Capaldi, Fontaines D.C., Alan Walker, Sigrid, Sevdaliza, Woodkid, Young Lean, Jungle, FKJ, John Hopkins, Princess Nokia, Yves Tumor & Its Band, Badbadnotgood, Inhaler, slowthai, Beabadoobee, Little Simz i dr.

I još nešto! Sziget je ujedno jedan od najboljih 10 svjetskih festivala, koji ponosno stoji uz bok festivalima kao što su Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza, prema ocjeni kritičara i publike.

Sziget festival - 1 Foto: AFP

Najveći je festival u Mađarskoj, Sziget već nekoliko godina ima rasprodane festivalske sedmodnevne ulaznice, a posjećenost festivala svake večeri je preko 400 000 ljudi, dok ga u svih sedam dana trajanja posjeti više od milijun ljudi iz više od 100 zemalja svijeta.

Najveća svjetska glazbena imena nastupit će na više od 50 pozornica.

Sziget festival - 3 Foto: AFP

Line up izgleda ovako:

Arctic Monkeys - Dua Lipa – Kings Of Leon – Lewis Capaldi – Stromae – Bastille – Alan Walker – Caribou – Jungle – Woodkid – FKJ – Jon Hopkins – Sigrid – slowthai – Ronnie Flex & The Fam – Rilès – Princess Nokia – Yung Lean – Beabadoobee – Clutch – Fontaines D.C. – Floating Points – BADBADNOTGOOD – Inhaler – Yves Tumor & Its Band – Sevdaliza – Bob Moses club set – Honey Dijon – NGHTMRE – Kensington – Alice Merton – Lola Marsh – Viagra Boys – Iceage – Jade Bird – Black Honey – Giant Rooks – TOKiMONSTA – Apashe – TSHA – John Talabot – TAAHLIAH i još mnogi, mnogi drugi.