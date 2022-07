Nakon pauze od dvije godine, Sziget festival napokon u kolovozu otvara svoja vrata. Festival počinje 10. kolovoza, a traje do 15. kolovoza.

Sziget Festival, jedan od najpoznatijih festivala u Europi, ovo ljeto donosi nevjerojatnu i raznoliku postavu glazbenih superzvijezda na otok Óbuda u glavnom gradu Mađarske Budimpešti.

Kroz fantastičnih šest dana, Sziget festival kroz izvođače pokriva širok žanrovski raspon, od rocka, popa, indie glazbe, metala, pa do dance glazbe.

U 28 godina postojanja, Sziget festivala ugostio je neke od najvećih svjetskih zvijezda kao što su Arctic Monkeys, Gorillaz, Kendrick Lamar, Muse, Ed Sheeran, Rihanna i mnoge, mnoge druge.

Sziget se ne zaustavlja samo na glazbi, već u šest dana nudi kino, kazalište, suvremene cirkuske predstave, sportske događaje, a tu je i neizostavna plaža uz Dunav na kojem se možete i kupati.

Sziget festival vraća se nakon dvije godine, a lineup obećava da će ovo biti najbolje izdanje festivala do sada.

Sziget je ujedno jedan od najboljih 10 svjetskih festivala, koji ponosno stoji uz bok festivalima kao što su Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza, prema ocjeni kritičara i publike.

Najveći festival u Mađarskoj, Sziget već nekoliko godina ima rasprodane festivalske sedmodnevne ulaznice, a posjećenost festivala svake večeri je više od 400 000 ljudi, dok ga svih dana trajanja posjeti više od milijun ljudi iz više od 100 zemalja svijeta.

Najveća svjetska glazbena imena nastupit će na više od 50 pozornica.

Sve informacije potražite na službenim stranicama festivala.

Line up izgleda ovako:

Arctic Monkeys - Dua Lipa – Kings Of Leon – Lewis Capaldi – Stromae – Bastille – Alan Walker – Caribou – Jungle – Woodkid – FKJ – Jon Hopkins – Sigrid – slowthai – Ronnie Flex & The Fam – Rilès – Princess Nokia – Yung Lean – Beabadoobee – Clutch – Fontaines D.C. – Floating Points – BADBADNOTGOOD – Inhaler – Yves Tumor & Its Band – Sevdaliza – Bob Moses club set – Honey Dijon – NGHTMRE – Kensington – Alice Merton – Lola Marsh – Viagra Boys – Iceage – Jade Bird – Black Honey – Giant Rooks – TOKiMONSTA – Apashe – TSHA – John Talabot – TAAHLIAH i još mnogi, mnogi drugi.