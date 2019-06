Sziget festival 2019. održava se od 7. do 13. kolovoza na Obudai otoku-Otoku slobode u Budimešti.

Riječ je 27. izdanju festivala koji ove godine nudi koncerte najvećih glazbenih imena. Potvrđeni su: The Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence and the Machine, The 1975, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Post Malone, The National, Frannz Ferdinand, James Blake, Years and Years, Kodaline, Honne i mnogi, mnogi drugi.

Sziget je ujedno jedan od najboljih 10 svjetskih festivala, koji ponosno stoji uz bok festivalima kao što su Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza, prema ocjeni kritičara i publike.

Najveći je festival u Mađarskoj, koji se 2017. godine, drugu godinu za redom okrunio titulom ‘Line-up of the Year’. Sziget već nekoliko godina ima rasprodane festivalske sedmodnevne ulaznice, a posjećenost festivala svake večeri je preko 400 000 ljudi, dok ga u svih sedam dana trajanja posjeti više od milijun ljudi iz više od 100 zemalja svijeta.

Najveća svjetska glazbena imena nastupit će na više od 50 pozornica, no Sziget nije samo festival glazbe, već i umjetnosti, sporta i multikulturalnosti.

Uz koncerte, donosi brojne izložbe, predstave, predavanja, radionice i sportske sadržaje. Vidimo se tamo i ove godine!!

Među umjetnicima ove godine su:

FOO FIGHTERS

ED SHEERAN

FLORENCE + THE MACHINE

POST MALONE

TWENTY ONE PILOTS

THE 1975

THE NATIONAL

MARTIN GARRIX

RICHARD ASHCROFT

FRANZ FERDINAND

JAMES BLAKE

YEARS AND YEARS

TOVE LO

CATFISH AND THE BOTTLEMEN

MURA MASA

KODALINE

CHVRCHES

JOHNNY MARR

JUNGLE

TOM ODELL

THE BLAZE

RAZORLIGHT

BIG THIEF

SON LUX

RICHIE HAWTIN

HONNE

MARIBOU STATE

DAVID AUGUST

JAIN

IDLES

YEASAYER

YELLOW DAYS

Sziget festival (Foto: Pixell)

Sziget Festival je daleko više od glazbenog festivala. Nemojte ga propustiti!

Sve informacije o festivalu potražite OVDJE.