Za sve istinske zaljubljenike u elektroniku, poznato je kako će se LMF Festival u Hrvatskoj održati na zagrebačkom moru od 3. - 5. lipnja, a do sada je najavljeno već preko 20 izvođača.

Nakon prvog hrvatskog izdanja, LMF se pozicionirao uz bok velikim stranim festivalima, a ove jeseni se vraća u svjetsku prijestolnicu zabave Las Vegas, gdje priprema nezaboravni spektakl pod nazivom “LMF Vegas Parade”.

„Ovdje se partija kao da ne postoji sutra!“, samo je jedna od brojnih sličnih izjava posjetitelja koji su prije tri godine prisustvovali prvom izdanju festivala u svjetskoj prijestolnici zabave, Las Vegasu. Cijela ideja predstavljala je veliki izazov za organizatore Damira Lovrića i Marijana Gagulića, koji su se 2019. odlučili započeti svjetski put LMF Festivala upravo iz Las Vegasa i tako napravili veliki iskorak iz male Hrvatske prema svjetskoj sceni.



„Kako smo zbog prirode našeg posla već 10-ak godina svake godine u Americi, nerijetko i po nekoliko puta godišnje, razmišljali smo da bi bilo fora da pokrenemo nešto i 'preko bare', gdje se nalazi i svjetski centar zabave Las Vegas u kojem se događaju najveći eventi ovakve vrste i nastupaju najveći svjetski izvođači, pa nam je to bio dodatni izazov kako prodati 'pijesak u pustinji'. Vrlo brzo se, po uzoru na Berlinski Love Parade, stvorila ideja o paradi. Već na samom početku susreli smo se s izazovom kako pomiriti pokretne pozornice, masu posjetitelja i stroge zakonske regulative po kojima je Amerika poznata, a nakon toga i s izazovima realizacije jer su hrvatske poslovne prakse potpuno različite od onih američkih. Čitav niz 'situacija' koje je trebalo riješiti donijelo nam je nezaboravno iskustvo i prvo izdanje LMF Vegas Electric Parade.“ - pričaju nam Gagulić i Lovrić. Organizatori s ponosom nadodaju kako su dobili priznanje grada Las Vegasa da je upravo takav sadržaj potreban gradu i da će za sljedeći festival grad dati svoju podršku, kako bi Vegas imao najbolji festival ovakve vrste u svijetu, a LMF postao dio redovitih događanja.

„Nerijetko je da u istoj večeri na nekoliko stotina metara udaljenosti sviraju Martin Garrix, David Guetta, Steve Aoki i druga svjetska imena, pa smo i sa te glazbene strane imali izazov kako privući publiku, stoga smo se odlučili na malo 'tvrđe' žanrove i pokazalo se da definitivno nismo pogriješili. Osim lokalnih i izvođača iz Californije, New Yorka i Mexica, imali smo i nekoliko njih iz Europe. Sretni smo što smo tako dobro prihvaćeni i veselimo se drugom izdanju LMF Vegas Parade, pa tako definitivno možemo najaviti brutalan događaj ove godine“ – ističu Damir i Marijan. Za vrijeme prve organizirane parade 2019. godine bio je zatvoren jedan cijeli dio grada. Parada je krenula od poznatog „Welcome to Las Vegas“ znaka i nastavila Stripom gdje su najveći hoteli, klubovi i kockarnice, a završila u Arts Districtu, kvartu između downtown-a i Stripa. Na prvom izdanju paradu je imalo priliku vidjeti preko 80.000 ljudi, a preko 10.000 ih je dočekalo zoru. Marijan i Damir iz marketinške agencije Playbox nadodaju kako je preciznu brojku teško odrediti jer je prve godine događaj bio besplatan za posjetitelje, pa nije bilo moguće imati točnu evidenciju.

“Publika je bila i više nego zadovoljna! Do sada nisu imali prilike vidjeti ovako nešto, što baš i nije lako postići u Las Vegasu, a nas kao organizatore iz Hrvatske odlično su prihvatili. Na neki način oni razmišljaju kako je sve europsko bolje nego američko pa nam je samim time i bilo olakšano raditi jer su lokalni dobavljači slušali naše 'savjete' kako nešto napraviti da bude dobro, a da ne bude preveliko, preskupo i pre sve… kako je to kod njih uobičajeno” – naglašavaju. Još pojašnjavaju kako je njihov festival jedinstven u cijeloj Americi i kao takav atraktivan svima. Veliki broj posjetitelja je bio izvan Vegasa, iz cijele regije i šire. Kažu, kako je Amerikancima normalno otići na vikend u Vegas jer su aviokarte povoljne, a generalno su puno pokretljiviji nego što je to običaj kod nas.



„Izvođače ćemo uskoro početi objavljivati, zajedno s početkom promo kampanje, pa nas pratite na društvenim mrežama da budete u tijeku. Osim parade koja će proći Stripom gdje je i najveća frekvencija ljudi, ostatak festivala događat će se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu. Ove godine festival će trajati dva dana, petak i subota, prvi vikend u desetom mjesecu.“ Zanimljivo je i to kako će LMF Vegas Parade ove godine pružiti priliku i DJ-ima iz Hrvatske i regije te će tako ugostiti poznata domaća imena elektronske scene, što je svakako pohvalno i vjetar u leđa našim umjetnicima da se prezentiraju u ovom dijelu svijeta.

„Osim u Zagrebu i Las Vegasu, planiramo pokrenuti festival i u Aziji, pa bi se u konačnici festival održavao na 3 kontinenta – Sjeverna Amerika, Europa i Azija.

Već smo u pregovorima s našim partnerima na dalekom istoku, te vjerujemo da ćemo se već u 2023. godini imati priliku prezentirati i na tom kontinentu.“

Uz njih nastupat će i imena, Eli Brown, Manuel De La Mare, Mark Knight, Miss Monique, Phil & Derek, Rebuke te regionalna imena Andrew Meller, Dallerium, DANCElectricPHILIPE, DJ Jock, Fabian Jakopetz, Fakat Fajn, Ivan Mastermix, Myuz, Roby Sliva, Tomo in der Mühlen, Yakka.

