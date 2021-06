Šarmantni Španjolac Dennis Cruz u subotu, 19. lipnja od 16 do 23 sata rasplesat će Zagrepčane i njihove goste na BSH studiju na otvorenom u Jadran filmu u Dubravi.

Zagrebačka ljetna ponuda glazbenih događanja i zabave konačno se budi. Ususret BSH Islandu, koji nas na otoku Pagu očekuje u srpnju, u Zagreb stiže svjetska DJ zvijezda Dennis Cruz. Ovaj šarmantni Španjolac u subotu, 19. lipnja od 16 do 23 sata rasplesat će Zagrepčane i njihove goste na BSH studiju na otvorenom u Jadran filmu u Dubravi. Svjetski poznati hitovi poput Fever, Better Than Me, Bad Behaviour, Los Corazones uvući će vam se pod kožu i prikovati vas za najljepši plesni podij. Uz zavidnu produkciju, posebno uređenje i specijalne efekte te vrhunsku glazbu bit će ovo najljepši doživljaj dugo iščekivane ljetne party čarolije u srcu Zagreba.



Dennis Cruz jedan je od najpopularnijih izvođača underground i techno glazbe. Talent ovog šarmantnog Španjolca već je godinama prepoznat diljem svijeta pa je tako uvijek nestrpljivo iščekivani i rado viđeni gost na najvećim pozornicama u svjetskim prijestolnicama i najatraktivnijim party destinacijama diljem Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Rusije i Australije. Koliko je omiljen govori činjenica da su njegove izvedbe često na samom vrhu Beatportove ljestvice, a upravo Beatport proglasio ga je i trećim najboljim umjetnikom techno glazbe. Za svoj kvalitetan rad nominiran je za brojne prestižne nagrade kao što su najbolji tech-house DJ, najbolji španjolski umjetnik, najbolji DJ i najbolji producent Viciousa. Dennis Cruz zaista je istinski sinonim za nezaboravan doživljaj uz ples i vrhunsku glazbu stoga ne čudi da na svojim nastupima za njegovim vrhunskim zvukom posežu najpoznatije DJ zvijezde današnjice kao što su Jamie Jones i Joseph Capriatti, Roger Sanchez, Marco Carola i brojni drugi.



Nastup Dennisa Cruza u Jadran filmu uvertira je u ovogodišnji BSH Island koji nas od 1. do 5. srpnja očekuje na nekoliko lokacija na otoku Pagu. Tada će u NOA beach klubu te u klubu Kalypso nastupiti svjetske DJ zvijezde Ilario Alicante, Mathame, Paco Osuna, Sidney Charles, Andrew Meller, Brina Knauss, Eldon, Ki Creighton, Joseph Edmund, Dennis Cruz, Luca Donzelli, Mar-T i Tolstoi. Hrvatsku pak predstavljaju domaće snage Aldo Morro, Dea Tosh, DJ Organic, Full Ferry, Mony, Pablo Panda i Yakka. Uz klupska događanja, tu su izleti brodom te brojna druga iznenađenja.



Ulaznice za nastup Dennisa Cruza te sva BSH Island glazbena događanja mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.