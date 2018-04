Martinezi su posljednjih godina jedno od najpoznatijih imena elektroničke underground glazbe, a nastupaju u vodećim svjetskim klubovima

The Martinez Brothers trenutno su jedni od najtraženijih svjetskih DJ-a. Atraktivni Chris i Steve u Zagrebu će nastupiti u subotu, 2. lipnja od 18 sati na #WELOVESOUND festivalu koji se održava na velikom jezeru Jarun. Martinezi su posljednjih godina jedno od najpoznatijih imena elektroničke underground glazbe, a nastupaju u vodećim svjetskim klubovima kao što je DC10 na Ibizi, ili pak festivalima kao što su Time Warp i Ultra festival. Njihov streloviti uspon počeo je 2014. godine kada su bili proglašeni i za najbolji DJ-e prema prestižnom glazbenom magazinu Mixmag. Brojne svjetske zvijezde njihovi su fanovi, a iste su godine oduševili i na reviji njihovog velikog prijatelja Riccarda Tiscia za Givenchy. Ljubav prema elektroničkoj glazbi usadio im je još u mladim danima njihov otac, zaljubljenik u klubsku scenu te im otkrio čari najpoznatijeg njujorškog kluba Paradise Garage. 2006. izdali su svoj prvi album u suradnji s poznatim Dennisom Ferrerom.



Na drugom izdanju #WELOVESOUND festivala koji se održava na novoj lokaciji, okruženom prirodom Jarunskog jezera, uz braću Martinez nastupit će i Sonja Moonear, jedna od tri najtraženije DJ-ice svijeta. Rođena među švicarskim Alpama, već se u svojoj četvrtoj godini susrela sa svojim prvim instrumentom, klavirom, kojeg je i kasnije, uz klasičnu glazbu i studirala na glazbenoj akademiji. Osim studija klasične glazbe, Sonja je bila u potrazi za drugim glazbenim stilovima. Često ispred svog vremena, kao velika obožavateljica Davida Bowiea, u kasnim osamdesetima, Sonja se infiltrirala u ženevsko i njemačko klubsko podzemlje te zaronila u vrtlog elektroničke glazbe. Od 2002. godine sudjeluje u sve ambicioznijim projektima te je započela inozemnu karijeru, otputovavši u Tokyo, a ubrzo su njene glazbene mikseve puštali od Brazila, Njemačke do Švedske. Sonja u Zagreb dolazi nakon zapaženog nastupa na njemačkom festival Time Warp na kojem je nastupala ispred više od osam tisuća ljudi.

Prošlogodišnji nastup Jackmastera u Zagrebu dugo se prepričavao, a #WELOVESOUND najavljuje njegov dolazak na ovogodišnji festival.

Ovaj mladi škotski DJ prema izboru slušatelja i fanova Resident Advisora izabran je za drugog najboljeg DJ-a u svijetu 2016. godine. Također, dobitnik je nagrade 'Best DJ' na Best of British Awards dodjeli nagrada. Stil ovog talentiranog DJ-a iz Glasgowa se može opisati kao velika sposobnost kombinacije mnoštva raličitih žanrova sve od disco trackova savršeno ukomponiranih u house i techno glazbu. Impresivan CV uključuje i činjenicu kako je Jackmaster sa svojih tek navršenih 17 godina postao resident DJ poznatog kluba u Glasgowu, a 2014. postao je treći DJ rezident domaćin londonskog kluba XOYO te kluba DC10 na Ibizi. Svoj status velike zvijezde u usponu Jackmaster je potvrdio spektakularnim partyjem za zatvaranje sezone u klubu Usuhaia na Ibizi.



Jezero Jarun, njegov južni dio kod skate parka nova je lokacija okružena zelenilom, a opet dostupna sa svih strana i svim prijevoznim sredstvima. Posjetitelje će od ulaska na jezero Jarun voziti i mini autobusi. Festival ove lipanjske subote počinje u 18 sati sa zalaskom sunca i na ovoj lokaciji traje do 5 ujutro. Željnima daljnjeg plesa i provoda na raspolaganju je after party u legendarnom zagrebačkom klubu The Best.

Festival #WELOVESOUND održava se u suradnji s Gradom Zagrebom i TZ Grada Zagreba. #WELOVESOUND organizira iskusna ekipa koja stoji iza Sonus festivala, drugu godinu zaredom proglašen najboljim festivalom u Hrvatskoj. Uz navedene DJ-e, već je ranije potvrđen nastup Ricarda Villalobosa, a uskoro će se program pridružiti i domaća podrška čija imena ćemo objaviti uskoro.

Early bird ulaznice su rasprodane, dok su grupne i regularne ulaznice dostupne putem web stranice festivala: http://we-love-sound.com/tickets/ i Tisak Media prodajnih mjesta.