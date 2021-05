Festival Let The Music Be Free - 5

Marco Carola, Luciano i Claptone glavne su zvijezde premijernog izdanja glazbenog festivala koji u Zagreb dovodi kremu svjetske elektroničke scene.

Pod nazivom "Let The Music Be Free", krajem kolovoza održat će se prava glazbena poslastica za istinske zaljubljenike u elektroniku, ali i sve one željne dobrog provoda, "feel good" atmosfere i "muvinga", što nam unatrag gotovo godinu i pol dana svima već itekako nedostaje. Jedna od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu – jezero Jarun – postat će tako 21.08. velika pozornica na otvorenom za preko 40 DJ-eva iz cijelog svijeta, ali i must-go destinacija za spektakularnu zabavu.



Sve je započelo krajem 2019. godine u najpoznatijem party gradu na svijetu - Las Vegasu - kada je ekipa iz zagrebačke event agencije Playbox organizirala Vegas Electric Parade, kojeg je vidjelo preko 80.000 ljudi. Nakon što je pandemija korona virusa poremetila planove daljnjeg održavanja festivala u Las Vegasu, ekipa iz Playboxa odlučila je nastaviti priču upravo u svom gradu, čime su postavili Zagreb na ekskluzivnu ljestvicu svjetskih party destinacija. Po uzoru na najpoznatije svjetske parade, tokom trajanja festivala oko jezera će kružiti 6 pokretnih pozornica, na kojima će se izmjenjivati DJ-evi. Posjetitelji će moći birati žele li ostati na istoj lokaciji i vidjeti sve izvođače ili u povorci pratiti svog omiljenog DJ-a. Parada će službeno započeti u 12 sati, a cijeli festival će trajati do ranih jutarnjih sati idućeg dana.



Na pozornicama LMF festivala izmijenit će se preko 40 DJ-a. Sa zalaskom sunca party kamioni-pozornice se zaustavljaju, a provod se nastavlja na najvećoj pozornici nastupima nekih od uistinu najvećih DJ imena današnjice, kao što su Marco Carola, Luciano, Claptone i mnogi drugi. Osim vrhunske elektronske muzike, posjetitelje očekuje i odličan popratni program, poput live slikanja graffita, izložbe električnih automobila, slasni food corneri, chillout zone i još mnogo toga.



Jezero Jarun poznato je i kao "zagrebačko more“ te je zbog svoje veličine, ali i raznolikosti i svestranosti, česta lokacija raznih festivala i sličnih događaja. Kružna cesta s otvorenim platoima pored ceste pruža idealan prostor za paradu pokretnih pozornica i gledatelje, dok je kapacitet lokacije daleko veći od potreba, čak i po trenutnim propisima i epidemiološkim mjerama.



Pandemija korona virusa utjecala je na razna područja, a ponajviše na festivalsku i koncertnu industriju, koja je potpuno zaustavljena. Nadu u svjetliju budućnost daju nam neki novi projekti, poput LMF-a, čiji slogan poziva da, unatoč pandemiji, pustimo muziku da bude slobodna i pritom se sami oslobodimo, makar na jedan dan, briga koje nas muče te zaplešemo u zaraznom ritmu elektroničkih zvukova.

Early bird karte danas su puštene u prodaju preko Eventima: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/let-the-music-be-free-festival-zagreb-src-jarun-jarunsko-jezero-562868/event.html



0sigurajte svoju na vrijeme i rezervirajte 21. kolovoz za ovaj originalan festival slobode, muzike i plesa. Više informacija možete doznati i na službenim profilima na društvenim mrežama https://www.facebook.com/LMFfestival/ i https://www.instagram.com/lmffestival/