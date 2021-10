Jedna od danas najboljih svjetskih techno zvijezda Sonja Moonear na veliko veselje hrvatskih fanova u zagrebačkoj će HALI u petak, 29. listopada od 16 do 00 sati otvoriti zimsku sezonu We Love Sound događanja. Prvi je ovo u nizu događaja koji će se održati uz poštivanje svih epidemioloških preporuka za događaje u zatvorenom, uz obavezno predočenje EU Covid certifikata ili negativnog testa.

Sonja Moonear producentica je i DJica iz Ženeve, čiji setovi odražavaju iskustvo, kreativnost i strastveno kolekcionarstvo gramofonskih ploča. Ovu karizmatičnu umjetnicu hrvatski su fanovi imali prilike čuti svake godine na Sonus festivalu gdje je uvijek imala čast nastupiti na partyju zatvaranja. Sonja je osnivačica glazbene izdavačke kuće Ruta5 te je do sad pokazala svoje vrsno producentsko znanje izdanjima na etiketama kao što su Karat i Perlon. Do sad je nastupila na svim eminentnim festivalima i klubovima diljem svijeta, od Kanade do Ibize, Azije i Južne Amerike, a zagrebački fanovi je pamte po nezaboravnim setovima na We Love Sound Open Air festivalu.



Uz Sonju će na otvaranju We Love Sound clubbing sezone nastupiti domaći izvođači i predstavnici riječke elektroničke scene - Bronski, Ani. i Herya.



HALA i We Love Sound proljetos su predstavili suradnju koja sada i počinje. Unutarnji prostor ima 1800 m2, a visine je sedam metara. Ima izvrstan sistem ventilacije i opremljena je sa jednim od najboljih sound sistema u državi. Zvonimir Lugarić iz HALE ističe: “Sretni smo što će HALA narednih mjeseci ugostiti We Love Sound glazbena događanja i sigurni smo da će ovo biti jako dobra i kvalitetna suradnja."



We Love Sound nedavno je završio četvrto izdanje We Love Sound Open aira, a zimska sezona nam donosi mjesečna gostovanja svjetskih DJ zvijezda koja će Zagreb staviti na kartu najpoželjnijih party destinacija.



“Na našu veliku radost, u Zagreb ove jeseni donosimo program koji će zasigurno podići ljestvicu kada je kvaliteta glazbenih sadržaja u pitanju. Posebnu pažnju u Hali posvetili smo kvaliteti zvuka kako bi posjetitelji po prvi puta u Zagrebu u unutarnjem prostoru mogli uživati u glazbi na novoj, puno kvalitetnijoj razini.” – istaknuo je osnivač We Love Sounda Dalibor Oliver Zjačić te dodao: “Vrlo nam je bitno zdravlje posjetitelja pa smo poduzeli sve potrebne mjere kako bismo osigurali nezaboravan i siguran provod.”



Ulaznice za nastup Sonje Moonear mogu se kupiti putem web stranice www.we-love-sound.com ili u sustavu Entrio.hr, a testiranje na COVID-19 bit će omogućeno na samom ulazu u We Love Sound događaj u Hali.