Još ranih 80-ih u Chicagu je nastala house glazba sa svojim karakterističnim 4/4 ritmom i tempom oko 120 BPM-a. Ubrzo se proširila na sve veće američke gradove, a potom i postala okosnica klupske scene diljem svijeta.

Odavno je zavladala i Zagrebom, no kad je posrijedi kvalitetni underground house, trenutačno se posebno ističu dvije organizacije - Forty Fifty i Imogen Recordings, a među njihovim osnivačima su Felver i Antonio Zuza, dvojac koji će u petak, 1. ožujka, udružiti snage za reviju house klasika u Operi.

Felver, jedan od najdugovječnijih domaćih DJ-a, bio je još davnih 90-ih jedan od pionira ovog žanra kod nas, a svojim je nedjeljnim partijima Cosmic Disco umnogome postavio standarde kad je u pitanju deep house. Letvicu je podignuo 90-ih legendarnim Stereo Studio partijima, koji su uz promociju londonskog tech-house zvuka donijeli pomake u kvaliteti sounda i vizualnog identiteta. Nakon niza sudjelovanja u brojnim projektima, danas organizira večeri Forty Fifty na koje dovodi najuzbudljivija imena underground glazbe. Za cijelo to vrijeme, svojim besprijekornim svirkama na visokoj razini drži status jednog od najcjenjenijih domaćih DJ-a.

PR

Antonio Zuza je vlasnik najintrigantnije domaće etikete Imogen Recordings, za koju izdaju brojne legende undergound glazbe kao što su Kai Alce, Robert Owens, Brand New Heavies, Charles Webster, Fred Everything, Darshan Jesrani i Ashley Beadle. Uz sad već ozbiljno pozicioniranje etikete u međunarodnim okvirima, Antonio dovodi u Zagreb autore svojih izdanja i ostala zvučna imena housea na poznate Imogen večeri, a i sam je odličan DJ koji vrhunskom selekcijom podiže atmosferu u klubu. Ovog će puta to činiti u suradnji s iskusnim Felverom, a kombinacija ove dvojice važnih aktera na sceni jamstvo je za nesvakidašnje glazbeno veselje u Operi.