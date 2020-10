Iako se na prvu čini kao pjesma o pronalaženju vlastite snage u teškim trenutcima, pjesma „Lampioni“ je mnogo više od toga.

“Ova pjesma slavi osobe koje su pronašle svoju snagu unatoč nezahvalnom i neugodnom stanju kože kakvo predstavlja atopijski dermatitis. Kao majka imam uvid u to što znači boriti se s atopijskim dermatitisom, a gledajući svoju djecu kako odrastaju, počela sam istraživati više o toj bolesti. Saznala sam tako da od njega pati do 8 posto odraslih i do 20 posto djece – a to i nije ni tako malo ni tako rijetko!

Istraživala sam dalje, razgovarala o tome s prijateljima i znancima te saznala koliko ljudi trpi u tišini. To je bio moj poticaj za stvaranje ove pjesme – kroz glazbu oboljelima dati glas.” –izjavila je Lana.

Glazbu i tekst napisala je Andrea Čubrić, a pjesmu prati i zanimljiv video broj koji možete pogledati na sljedećem linku:

Naime, iako se često smatra bolešću koja pogađa uglavnom djecu, atopijski dermatitis u odrasloj dobi dolazi sa sasvim novim setom izazova za oboljele, pogotovo kada se radi o umjerenim i teškim oblicima te bolesti koja zahvaća bilo koji dio kože na tijelu. . Pojedinci se susreću s predrasudama i pitanjima poput “Je li zarazno?” i “Što vam se dogodilo?”, posebno kad su zahvaćeni izloženi dijelovi kože poput lica, vrata ili ruku.. To dovodi do osjećaja izloženosti i srama zbog čega oboljeli često izbjegavaju društvene događaje, veze, putovanja te propuštaju poslovne prilike. Atopijski dermatitis u adolescentskoj dobi često je uzrok zadirkivanja i vršnjačkog nasilja koje može ostaviti duboke traume.Većina predrasuda dolazi iz neznanja, kako okoline tako i samih pacijenata.

“Nadam se da će ova pjesma pomoći oboljelima od atopijskog dermatitisa pronaći snagu kako bi prihvatili i zavoljeli sebe u svojoj koži, kakve god im izazove ona zadavala. Istovremeno, nadam se da će i svima drugima pomoći shvatiti s čime se oboljele osobe svakodnevno bore i umjesto predrasuda, pružiti im toliko potrebnu podršku i pomoć.” za kraj kaže Lana.