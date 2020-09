I ovaj put je Ida osmislila glazbu i stihove, a pjesmu koju je aranžmanski upakirao Srđan Popov, počinje tekstom: Sve sam pokušala, mirisne svijeće i mirisne riječi, sto terapija samo da se može pronaći kvar...

Kad se dogodi kvar uređaja ili sustava, zasukat ćemo rukave i prionuti na popravak ili, možda još bolje, pozvati adekvatnog majstora. No što napraviti kada dođe do ljubavnog kvara? Možemo li ga i kako popraviti?

O ovoj životnoj temi, na svojstven način kroz duhovite i maštovite stihove, pjeva Ida Prester u svojoj novoj pjesmi Kvar. I ovaj put je Ida osmislila glazbu i stihove, a pjesmu koju je aranžmanski upakirao Srđan Popov, počinje tekstom Sve sam pokušala, mirisne svijeće i mirisne riječi, sto terapija samo da se može pronaći kvar...

Put je to kroz priču o slomu jedne ljubavi i postupcima na koje je žena spremna kad se ljubav 'pokvari': boriti se kao lavica, vježbati kamasutru, probati razne afrodizijake, ići na psihoterapije, pratiti horoskop... No kad shvati da je sve pokušala, ali da je tom odnosu došao kraj, ona sprema svoj kofer i odlazi sama negdje daleko, što dalje, na more.

Upravo to ludilo trenutka kad odlučimo napustiti cijeli svoj dotadašnji život i početi iznova, bez povratka, Ida dočarava kroz video spot 'polomljenim' pozama i psihotičnim plesom.

'Idu još dosad nismo vidjeli u ovakvom izdanju, skroz pomaknutom, ali i dalje senzualnom. Glumački i plesno nas je oduševila, spontana, ali opet izmještena iz realnosti.', komentirao je art direktor video spota, Marko Ćerketa.

'Ovo mi je bilo fizički najnapornije snimanje ikada. Satima sam u štiklama trčala i plesala s koferom po suncu, a onda su uslijedile te nemoguće poze. Nisam ni sanjala koliko je zahtjevno mirno stajati u iskrivljenom položaju. Dva dana se nisam mogla pomaknuti, ali nadam se da se trud isplatio.' kroz smijeh dodala je Ida.

Pjesmu Kvar, kao i prethodne Idine singlove, možete doživjeti uživo u petak, 11.9. od 20h, na otvorenom prostoru garaže Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje će Ida uz fine elektro pop melodije zagrijati publiku za nastup sjajnih nipplepeople! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 80 kn dostupne su u sustavu Eventim.