DKao i u pjesmi, Filip Dizdar je i u spotu preuzeo više uloga u produkciji pa je tako režirao, glumio, montirao.

Prije tri tjedna, nakon dugogodišnje pauze, novu pjesmu je predstavio Filip Dizdar. Iako je prvotni plan bio da pjesmu predstavi paralelno sa spotom, Filipu je usred montiranja spota pregorio hard disk sa svim snimljenim materijalima. Ipak, dva tjedna kasnije, odlučio je snimiti sve ispočetka. Kao i u pjesmi, Filip je i u spotu preuzeo više uloga u produkciji pa je tako režirao, glumio, montirao. No nije bio u potpunosti sam. Društvo u spotu mu pravi njegova djevojka Maja koja je nerijetko morala biti i iza kamere, a odlično se snašla s obje strane.

„Spot za pjesmu nastaje već neko vrijeme, uglavnom zato jer je mi je na pola produkcije riknuo hard disk s materijalima. Kad se to dogodilo bio sam odustao od snimanja novog materijala, pomirio sam se da pjesma neće imati spot, a da ću kadrove koje sam uspio spasiti koristiti za sljedeći spot. To je i bio plan do jedne večeri prošli tjedan. Radio sam nešto za akademiju u kasne sate i samo su mi počele navirati nove ideje za spot u glavu. Počeo sam ih zapisivati i tu večer sam odlučio ipak snimiti spot do kraja, drugi put, i s drugim hard diskom. Uslijedilo je 5 dana noćnih snimanja po par sati i malo po malo spot je rastao do onog kako izgleda danas. Spot je kao i pjesma mračnije atmosfere i vizuala. Zamišljen je kao skup vinjeta iz života i otvoren je za interpretaciju, kao i moj ples", rekao je Filip Dizdar.