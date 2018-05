Rovinj na tri dana postaje središte zabavnog i sportskog života čime se smješta uz bok svjetskim metropolama poput Dubaia, New Yorka i Miamija

Sve je spremno za najnovije izdanje Rovinj Beach Polo Cupa, a osim uzbudljivog turnira, posjetitelje ove godine očekuje bogat zabavni program čija je glavna zvijezda Sophie Ellis Bextor. Treće po redu jedinstveno sportsko-turističko događanje u hrvatskoj i regiji i ove će godine od 8. do 10. lipnja na rovinjskoj plaži Porton Biondi privući svjetsku kremu ovog kraljevskog sporta.



Osim sportskog dijela i utakmica na kojima će se nadmetati šest međunarodnih timova i 11 različitih nacionalnosti s više od 60 argentinskih konja, građani i gosti Rovinja uživat će u vrhunskom zabavnom programu za koji će se pobrinuti poznati svjetski i domaći izvođači. Vrhunac glazbenog dijela programa je koncert međunarodne zvijezde Sophie Ellis Bextor. Popularna britanska glazbenica publiku će zabavljati u u subotu, 9. lipnja, u Polo areni, a okupljeni će moći uživati u njezinim najvećim hitovima poput Murder on the dance floor, If this Ain't love i I won't change you. Svojim će koncertom Bextor ujedno i otvoriti Rovinj Summer Music festival koji će tijekom ljeta ugostiti brojna glazbena imena. „Jedva čekam koncert u Rovinju i moj prvi dolazak u Hrvatsku. Sigurna sam da će sam event biti odličan, a bend i ja ćemo prirediti ono najbolje od disco glazbe. Vidimo se tamo!“, izjavila je Sophie Ellis Bextor uoči svog dolaska u Hrvatsku.



Pored brojnih koncerata, organizatori turnira, Adris grupa i Maistra, za posjetitelje su pripremili i nastupe poznatih DJ-a, rovinjskih mažoretkinja i mnoštvo plesnih točaka. Prvi dan turnira posjetitelje očekuju noćne utakmice, a samo otvorenje dodatno će uveličati atraktivni performans poznate hrvatske pjevačice i ovogodišnje predstavnice Hrvatske na Eurosongu, Franke Batelić.



Rovinj Polo Beach Cup će na tri dana pretvoriti šarmantni istarski gradić u središte zabavnog i sportskog života te ga smjestiti uz bok vrhunskim polo odredištima poput Dubaia, New Yorka i Miamija. Ljubitelji ovog kraljevskog sporta u veličanstvenom turniru će ove godine uživati iz nove, moderne arene s pogledom na starogradsku jezgru Rovinja.



Za bogatom ponudom zabavnog programa neće zaostajati niti bogata gastronomska ponuda. Najbolji rovinjski restorani će tijekom turnira nuditi poseban jelovnik po promotivnim cijenama posvećen Rovinj Polo Beach Cupu. Upravo kombinacija zanimljivih utakmica, odličnog zabavnog programa i bogate gastronomske ponude svake godine okuplja sve veći broj posjetitelja, a turnir već tradicionalno privlači i brojne poznate ličnosti iz Hrvatske i inozemstva kao i vjerne navijače ove kraljevske igre iz cijelog svijeta.