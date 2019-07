Sonus festival svojim impozantnim programom, posebnom atmosferom i atraktivnom lokacijom, već nekoliko godina dovodi nekoliko tisuća ljudi svakog kolovoza na hrvatski otok Pag. Osim samog festivala, na kojem će od 18. do 23. kolovoza nastupiti više od 70 svjetskih, regionalnih i domaćih izvođača, organizatori su fanove odlučili počastiti i sa dva dodatna eventa.

U petak, 16. kolovoza, u Noa Beach klubu održat će se pre-party uz svjetska imena Hot Since 82, Mind Against i Aldo Morro b2b Mony. Ulaznice za taj događaj su dostupne u pretprodaji putem stranice https://www.eventbrite.com/e/sonus-festival-pre-party-with-hot-since-82-mind-against-tickets-64352625435 i iznose 133 kn, dok će na ulazu u klub cijena ulaznice biti 180 kn.

U subotu, 17. kolovoza, u Noa Beach klubu održat će se otvorenje festivala uz FUSE kolektiv iz Londona koji će tu večer ujedno proslaviti 10. godišnjicu postojanja. Osnivač FUSE etikete Enzo Siragusa, sa kolegama Archie Hamiltonom, Rosskom i našim Marianom Mateljanom već tradicionalno će pripremiti večer za pamćenje. Ulaznice za taj događaj su dostupne u pretprodaji putem stranice https://www.eventbrite.com/e/sonus-festival-opening-party-x-fuse-10-tickets-64352998551 i iznose 133 kn, dok će na ulazu u klub cijena ulaznice biti 180 kn.

SONUS PRE-PARTY - PETAK 16. KOLOVOZ

Hot Since 82

Mind Against

Aldo Morro b2b Mony

FB EVENT: https://www.facebook.com/events/383003099088249/

PR

SONUS x FUSE 10 OPENING PARTY - SUBOTA 17. KOLOVOZ

Enzo Siragusa

Archie Hamilton

Rossko

Mariano Mateljan

FB EVENT: https://www.facebook.com/events/388624631860345/



PR

Nakon navedena dva eventa, u nedjelju, 18. kolovoza, počet će i 7. izdanje Sonus festivala kojeg ove godine predvode sad već legende poput Sven Vätha, Ricarda Villalobosa, Richie Hawtina, Solomuna, Marca Carole, do novijih imena na sceni koji su već ostvarili planetarnu slavu - I Hate Models, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Dax J, Black Coffee i ostali.

Sonus festival koji će se održati u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso, ali u utorak, zbog velikog odaziva i u Noa Beach klubu, na plaži Zrće.

Sonus festival, koji je 3 godine zaredom, prema izboru publike osvojio nagradu Ambasador za najbolji hrvatski festival elektroničke glazbe, predstavio je najbogatiji i najrazličitiji program do sad. Smješten pored prelijepog Jadranskog mora, tijekom 5 dana i 5 noći, pod otvorenim nebom pružit će posjetiteljima nezaboravo iskustvo uz izvođače svjetskog kalibra.

Ograničeni broj regionalnih ulaznica su online dostupne putem web stranice https://we-love-sound.com/tickets/ i na Entrio prodajnim mjestima. Festivalska ulaznica ne uključuje ulaz na pre-party i party otvorenja.

Za više informacija, pratite Sonus festival na regionalnim kanalima društvenih mreža.

Facebook: https://www.facebook.com/insoundwetrust/

Instagram: https://www.instagram.com/welovesound/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2361433433929556/

PR

SKINITE BESPLATNO I NOVO IZDANJE SONUS STICKERA NA VIBERU PUTEM VAŠIH MOBITELA

https://vb.me/72064a

SONUS 2019 ARTISTS

Adriatique - Aldo Morro - Amelie Lens - Andrea Oliva - Apollonia - Archie Hamilton - Ben Klock - Bicep (DJ Set) - Binh - Black Coffee – Blond:ish - Boris Brejcha - Bronski - Charlotte de Witte - Chris Liebing - Daniel Avery - Dax J - Dejan Milićević - Derrick May - DJ Koze - Dorian Paic - Enrico Sangiuliano - Enzo Siragusa - Fabe - Fur Coat - Henrik Schwarz (live) - Ian F. - I Hate Models - Hot Since 82 - Jamie Jones - Jesse Calosso - Joey Daniel - Joseph Capriati - Kobosil - Kölsch - Konstantin Sibold - La Fleur - Len Faki - Loco Dice - Luciano - Luigi Madonna - Maceo Plex - Magdalena - Marco Carola - Marko Nastić - Mariano Mateljan - Marin Biočić - Mate Čeko - Mind Against - Mony - Pan-Pot - Patrick Topping - Petar Dundov (live) – Reinier Zonneveld (live) - Ricardo Villalobos b2b Zip - Richie Hawtin - Rødhåd - Rossko - Richy Ahmed - Seth Troxler - SHDW & Obscure Shape - Solomun - Sonja Moonear – Stephan Bodzin (live) - Sven Väth - Tale Of Us - The Martinez Brothers - Urban Pfeifer - Valentino Kanzyani - Voigtmann - William Djoko