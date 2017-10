Počela prodaja povoljnijih ulaznica za jedan od najboljih svjetskih festivala u kolovozu 2018.

Prije malo više od mjesec dana završilo je peto izdanje Sonus Festivala, ali već je objavljeno vrijeme održavanja Sonusa 2018. Ovaj svjetski poznati međunarodni festival svoje šesto izdanje održat će od 19. do 23. kolovoza 2018. godine u klubovima na plaži Zrće. Putem internetske trgovine Entrio puštene su u prodaju i festivalske ulaznice po povlaštenoj cijeni za posjetitelje iz EX YU regije, čiji je broj ograničen.

Sonus Festival svake godine okupi samu kremu svjetske elektroničke glazbe, koja trenutno puni najveće festivale i klubove na svim kontinentima svijeta. Nastupi Carl Coxa, Solomuna, Sven Vätha, Richie Hawtina, Ricarda Villalobosa, Adam Beyera, Loco Dicea, Chris Liebinga, Pan-Pota, The Martinez Brothers, Tale Of Us, Joseph Capriatija, Jamie Jonesa, Sam Paganinija, Seth Troxlera, Marca Carole, Maceo Plexa, Apolloniae, Len Fakija, Matadora, Enza Siraguse, tINI, Monike Kruse, samo su neki od nastupa u kojima su mogli uživati posjetitelji Sonus festivala ove godine.

Program koji će trajati 5 dana i 5 noći u klubovima, boat partiji i afterpartiji koji se održavaju svake godine na Sonusu jedinstvena su prilika za ljubitelje elektroničke glazbe da svoje omiljene izvođače čuju na jednom mjestu, okruženi gostima iz više od 60 zemalja svijeta, a usred Hrvatske, na prelijepoj Jadranskoj obali.



Early bird ulaznice za domaće posjetitelje:

https://www.entrio.hr/event/sonus-festival-2018-4520

Za sve novosti pratite Sonus na društvenim mrežama.

Facebook: https://www.facebook.com/insoundwetrust/

Instagram: https://www.instagram.com/welovesound/