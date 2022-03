Novo djelo skladatelja Krešimira Klarića publika može poslušati na koncertu Cantus Ansambla 28. ožujka, a u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrio je pozadinu djela, ali i cijele svoje karijere.

Nakon odlično posjećenog zagrebačkog koncerta u veljači ove godine i gostovanja u Slavonskom Brodu, Cantus Ansambl se vraća u Koncertnu Dvoranu Blagoja Berse 28. ožujka s novim repertoarom. Koncert će početi u 19:30 sati, a ulaznice možete nabaviti po cijeni od 40 kuna.



Ovog puta Cantus Ansambl na program koncerta donosi nešto posve novo i nešto već poznato: praizvedbu skladbe "Kunst Kabarett" mladoga hrvatskog autora Krešimira Klarića i Simfoniju br. 4 rusko-njemačkog autora Alfreda Schnittkea. Ansamblom će ravnati maestro Tonči Bilić, a nastupit će i vokalni solisti Irma Dragičević, Darija Auguštan, Ivana Srbljan, Roko Radovan i Luka Ortar.



Upravo s mladim skladateljem popričali smo uoči koncerta te nam je otkrio detalje o skladbi koju će Cantus Ansambl praizvesti u ponedjeljak. Ispričao nam je kako je djelo nastajalo te što za njega kao skladatelja znači. "Skladba "Kunst Kabarett" za sopran, limeni septet i udaraljke djelo je koje je nastajalo kroz duži period. Na skladbi sam radio još za vrijeme studija pod mentorstvom profesora Berislava Šipuša, kasnije sam djelo dodatno uređivao I pripremao partituru za izvedbu. Ono je na neki način proizašlo iz proučavanja kabareta kao vrste zabavnog kazališta, ali i umjerene i inteligentne kritike društva ili događaja kojima svjedočimo. U ovoj skladbi nisam izravno preuzimao oblik kabareta nego njegovu ideju, ali naravno javljaju se i neki elementi koji se mogu očitovati u upotrebi glazbenog teatra i situacijama koje izvode instrumentalisti ovog ansambla. Velika mi je čast što je moja skladba odabrana za praizvedbu u ovogodišnjem ciklusu Cantus Ansambla, a posebno se osjećam počašćeno što se moje djelo nalazi na program uz velikog skladatelja Alfreda Schnittkea. Nadam se da će mi ova praizvedba otvoriti još pokoja vrata kako bih kroz rad na novim skladbama mogao dalje napredovati. Iznimno se veselim suradnji s odličnim muzičarima iz Cantus Ansambla, sjajnom solisticom Irmom Dragičević i etabliranim hrvatskim dirigentom Tončijem Bilićem", kaže Klarić. Komentirao je i što Cantus Ansambl za njega kao skladatelja znači.

"Osnivanje Cantus Ansambla 2001. godine iznimno je važno za hrvatsku suvremenu glazbenu scenu. To je ansambl koji okuplja najbolje glazbenike čime se ostvaruje sposobnost ansambla za izvedbe suvremene glazbe koja nerijetko može biti vrlo kompleksna. Postojanje ovakvog ansambla otvorilo je mnoge mogućnosti i prilike za hrvatske skladatelje koji su ovim ansamblom dobili novi i inspirirajući poligon za istraživanje i slobodan izraz. No nije Cantus Ansambl zadužen samo za izvedbe domaćih autora, nego je bio i ostao vrlo važan u prezentaciji radova inozemnih skladatelja. Smatram da je u ovih dvadesetak godina postojanja ansambla on postao vrlo važan, a usudio bih se reći i neizostavan dio hrvatske suvremene glazbe", ističe skladatelj. S Cantus Ansamblom je i ranije surađivao. "U 2019. i 2020. godini je Cantus Ansambl izvodio moje djelo Der blaue Wald na Danima Milka Kelemena u Slatini te u koncertnom ciklusu koji se odvijao u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. Iznimno sam sretan što sam već za vrijeme svog studija imao priliku čuti i doživjeti sjajnu izvedbu svog djela. Puno su mi značile ove izvedbe jer sam iz njih mnogo naučio o instrumentaciji, mogućnostima instrumenata i procesu stvaranja djela od ideje do same izvedbe", kaže Klarić, koji nam je otkrio i odakle crpi inspiraciju za svoja djela.

"Inspiracija su mi često ljudi s kojima surađujem i koje pratim na njihovom glazbenom putu pa su tako nastajala zanimljiva djela u suradnji sa odličnim solistima i ansamblima. Često su ideje mojih skladbi odraz mog unutrašnjeg svijeta, odnosa s drugim ljudima, društvom, ili su rezultat društvenih problema s kojima se susrećemo svakodnevno. Možda je neobično vidjeti da slavenski skladatelj piše na njemačkom. Usudio bih se reći da je većina skladbi povezana određenim motivima, idejama i utjecajima iz njemačke kulture pa se iz toga razvio neki začetak osobnog stila", komentirao je. Krešimir Klarić i njegov kolega Lovro Stipčević dobitnici su poticaja iz sredstava prikupljenih u fond "Rudolf i Margita Matz", a otkrio nam je koji mu je cilj s tim sredstvima. "Počašćen sam što sam uz kolegu Lovru Stipčevića dobitnik ove stipendije pogotovo jer sam s Lovrom surađivao na nastajanju zajedničke skladbe ostvarene na MBZ-u. Plan mi je iskoristiti sredstva za daljnje usavršavanje", kaže skladatelj.

Za Krešimira Klarića mnogi komentiraju da je mlada nada domaćeg stvaralaštva, a komentirao je kako on gleda na to. "Iznenađen sam pohvalama, ali me vesele i svakako su poticaj na daljnje učenje, istraživanje i stvaranje. Teško je samoga sebe procijeniti, da nisam okružen poticajnom sredinom i sjajnim kolegama, profesorima i glazbenicima mnogo već ostvarenog ne bi bilo moguće", kaže Klarić te je na kraju intervjua komentirao i koji su mu planovi za ostatak ove godine.

"S obzirom da sam ovu godinu započeo djelom za orgulje, nastavio bih sa željom da pridonesem hrvatskom repertoaru upravo za taj instrument. U planu su skladbe za Ansambl mladih istarskih glazbenika u sklopu međunarodnog orguljskog festivala Organum Histriae koji će se odvijati u rujnu na raznim lokacijama Istre. U drugom dijelu godine planiram suradnju sa Karlovačkim komornim orkestrom pod vodstvom dirigenta Vetona Marevcija, a svakako mi je plan prijaviti se na neka od natjecanja za skladatelje pa usporedno radim i na tome", kaže skladatelj.

