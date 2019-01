Jedinstvena ragga punk metal četvorka Skindred na 14. INmusic donose žestoke rifove i prepoznatljivo energičan nastup!

Skindred je 1998. u Walesu okupio frontman Benji Webbe, a od onda pa sve do danas talentirana velška četvorka uspješno kombinira niz žanrova, od punka, junglea, ska, hip hopa, metala sve do dubstepa.

Već s prvim albumom Babylon iz 2002. godine osvojili su publiku diljem svijeta, a na albumu su se našle i uspješnice benda, pjesme "Nobody", "Pressure" i "Selector". Krenuli su na veliku turneju odmah po izlasku albuma prvijenca te su tri godine kasnije objavili album Robots Rock Riot na kojem su se također našli uspješni singlovi "Trouble", "Rat Race" i "Rudeboy For Life".

Bend je na krilima drugog albuma održao još energičnije koncerte diljem svijeta te su 2009. godine objavili Shark Bites and Dog Fights. Union Black je objavljen 2011. godine, a do tada su Skindred već osvojili pozornice od Velike Britanije, preko SAD-a do Rusije i Japana.

Bend je nezaustavljivo nastavio raditi na novom materijalu izdajući album za albumom - Kill the Power objavili su 2014. godine, Volume je uslijedio godinu kasnije, a Big Things su objavili prošle godine. Skindred su ipak možda najpoznatiji po energičnim koncertima, a na pozornicu ovogodišnjeg INmusic festivala donose najveće hitove, kao i pjesme s najnovijeg albuma.

Skindred su ponosni vlasnici nekoliko glazbenih nagrada, među kojima se posebno ističe ona za "Najbolji live bend" koju su osvojili 2011. godine na Metal Hammer Golden Gods Awards.



Skindred se na INmusic festivalu #14 pridružuju The Cure, Foalsima, Garbage, LP, Kurt Vile & The Violators, Franku Turneru & The Sleeping Souls te Peter, Bjorn and Johnu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.