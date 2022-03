Šimun Matišić Sextet nastupit će u Tvornici kulture 30. ožujka, a radi se o koncertu koji je trebao biti održan u siječnju ove godine.

JazzHR sezona službeno je otvorena 16. ožujka u zagrebačkoj Tvornici kulture koncertima Sandre Halužan i Ivana Bonačića, a nastavlja se 30. ožujka. Ovoga puta pred publiku stiže Šimun Matišić Sextet, a radi se o koncertu koji je trebao biti održan u siječnju ove godine, ali je odgođen zbog pandemije koronavirusa. Matišićev sextet na pozornicu će se popeti u 19:30 sati.

Jednim od albuma kojeg će predstaviti u Tvornici kulture Šimun Matišić konkurira i za nagradu Porin, a nominiran je u čak tri kategorije. "Tribute to B.P." natječe se za prestižnu titulu Najboljeg jazz albuma godine, a skladba s tog albuma, "In Grožnjan, after all these years" nominirana je za Najbolju skladbu jazz glazbe. Šimun Matišić Quintet nominirani su i za Najbolju izvedbu jazz glazbe za skladbu "With pain I was born" s već spomenutog albuma. Dodjela 29. glazbene nagrade Porin održat će se 24. ožujka u dvorani Gradski vrt u Osijeku gdje ćemo saznati tko su sve sretni dobitnici najtraženije statue. Među brojnim glazbenim imenima koja će svojim nastupima uveličati dodjelu našao se upravo i Šimun Matišić.

Šimun Matišić mladi je vibrafonist i skladatelj rođen u Zagrebu. Prvi je put nastupio s četiri godine kada je svirao bubnjeve u kvartetu Branka Kralja. Udaraljke započinje učiti kod profesora Božidara Rebića, a nastavlja kod prof. Tomija Spasevskog i prof. Gorana Goršea, a uz to još uči svirati i klavir. Maturira udaraljke i glazbenu teoriju na “GU Elly Bašić” 2014. godine.

Svoj prvi album pod nazivom "Jazz Nocturno" izdaje već s 14 godina, a nakon toga nastavlja put kroz brojne suradnje te samostalne projekte. U svojoj karijeri osvojio je niz nagrada među kojima su "Judita" na 57. Splitskom ljetu (2011.), Porin za najbolju izvedbu jazz skladbe (2016.) te za najbolju jazz skladbu na svom prvom autorskom albumu “Invocation”, tri nagrade "Status" koje dodjeljuje HGU te nagradu Grada Čakovca "Josip Štolcer Slavenski" za skladbu Šlomlek Maryam, za sopran, dva sopran saksofona i ansambl, koja je izvedena u sklopu sezone Cantus Ansambla 2020. godine. Skladao je glazbu za kazališne predstave, član je ansambla "Harlequin Art Collective", koji se trenutno bavi djelima Oliviera Messiaena i J.S.Bacha, te je kao bubnjar i vibrafonist sudjelovao u snimanju albuma "Wes Meets Trane" Saše Nestorovića te "CRTA" Ivana Kapeca. Trenutačno je student pete godine udaraljki te četvrte godine klasične kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.



Dva albuma, čije ćete koncertne promocije imati priliku čuti 30. ožujka, su "Invocation" i "Tribute to B.P". "Invocation" je Matišićev prvi autorski album na kojem je udružio snage s Matijom Dedićem na klaviru, Zvonimirom Šestakom na kontrabasu, Davorom Križićem na trubi, Mariom Bočićem na saksofonu te Krunoslavom Levačićem na bubnjevima, dok je "Tribute to B.P" album za koji on sam kaže da je nastao iz potrebe da oda počast svom najvećem učitelju - Bošku Petroviću. Počast velikom učitelju brojnih današnjih hrvatskih jazz glazbenika se na ovom albumu osjeti kroz sve kompozicije, s tim da se Matišić poigrao s Boškovim skladbama te je na taj način dao vlastiti pečat kompletnom zvuku.

Ulaznice za koncert Šimuna Matišića po cijeni od 70 kuna moći ćete nabaviti u sustavu Entrio, a ulaznice kupljene za odgođeni koncert u siječnju vrijedit će i za ovaj koncert. Ulaz za publiku će biti moguć isključivo uz predočenje Covid potvrde, tj. preboljenju, cijepljenju ili važećem testu. Testiranja na ulazu neće biti, što znači da svi koji se testiraju moraju sami to napraviti negdje drugdje. Ulaz se otvara u 19 sati, dok će koncert početi u 19:30 sati.