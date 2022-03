Šimun Matišić pred publiku u Tvornicu kulture 30. ožujka stiže na krilima trijumfa s ovogodišnje glazbene nagrade Porin, gdje je osvojio čak tri statue.

Sve je spremno za nastavak JazzHR sezone HDS-a u zagrebačkoj Tvornici kulture 30. ožujka! Šimun Matišić pred publiku stiže na krilima trijumfa s ovogodišnje glazbene nagrade Porin, gdje je osvojio čak tri statue. Promovirat će albume “Invocation” i “Tribute to B.P”, a upravo zahvaljujući izdanju kojim je odao počast svom najvećem učitelju Bošku Petroviću kući je odnio tri Porina.

Šimun Matišić je statue osvojio u kategoriji Najbolja skladba jazz glazbe za skladbu "In Grožnjan, after all these years" te za Najbolju izvedbu jazz glazbe za izvedbu skladbe "With pain I was born". Nagradu je dobio i za Najbolji album jazz glazbe, a podijelio ju je s kolegom i prijateljem Zvonimirom Šestakom. Album "Tribute to B.P." snimio je sa svojim kvintetom, no zagrebački koncert je pripremio u nešto drugačijoj postavi.

"Zvone i ja smo podijelili ovu nagradu i to mi je jako drago. Baš smo komentirali kakve su šanse za to, od svih ljudi da mi podijelimo nagradu. Počeli smo pričati i o tome za hrvatsku jazz scenu, koliko god da je bogata, svi sviraju zajedno i to je jedan jako veliki kolektiv. Jako mi je drago da je u Zvone dobio Porin, čestitam mu i uskoro ćemo zasvirati zajedno", komentirao je Šimun Matišić nakon dodjele glazbene nagrade Porin.

Upravo Zvonimir Šestak dio je Matišićeva "all stars" sexteta s kojim stiže pred zagrebačku publiku. Uz Matišića i Šestaka, na pozornici Tvornice kulture publika će imati priliku vidjeti Matiju Dedića na klaviru, Davora Križića na trubi, Marija Bočića na saksofonu te Krunoslava Levačića na bubnjevima.

Ulaznice za koncert Šimun Matišić Sexteta po cijeni od 70 kuna moći ćete nabaviti u sustavu Entrio, a ulaznice kupljene za odgođeni koncert u siječnju vrijedit će i za ovaj koncert. Ulaz za publiku će biti moguć isključivo uz predočenje Covid potvrde, tj. preboljenju, cijepljenju ili važećem testu. Testiranja na ulazu neće biti, što znači da svi koji se testiraju moraju sami to napraviti negdje drugdje. Ulaz se otvara u 19 sati, dok će koncert početi u 19:30 sati.

Naš poznati glumac komentirao je li šamar na Oscarima bio namješten: "Vidi mu se neugoda u očima..." +24

Nina Badrić otvoreno progovorila o privatnom životu, priznala je i kada se posljednji put zaljubila +29