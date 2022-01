Šimun Matišić će 19. siječnja u zagrebačkoj Tvornici kulture promovirati svoja dva studijska izdanja.

Nakon sjajnog izdanja festivala protekle jeseni, Jazz.hr je najavio niz novih koncerata! Prvi će biti održan 19. siječnja 2022. u zagrebačkoj Tvornici kulture s početkom u 19:30 sati, a na ovom nastupu hvaljeni domaći vibrafonist i skladatelj Šimun Matišić predstavit će čak dva svoja albuma. Oba albuma izvest će sastav Šimun Matišić Sextet.

Šimun Matišić mladi je vibrafonist i skladatelj rođen u Zagrebu. Prvi je nastupio s četiri godine kada je svirao bubnjeve u kvartetu Branka Kralja. Udaraljke započinje učiti kod profesora Božidara Rebića, a nastavlja kod prof. Tomija Spasevskog i prof. Gorana Goršea, a uz to još uči svirati i klavir. Maturira udaraljke i glazbenu teoriju na “GU Elly Bašić” 2014. godine.

Svoj prvi album pod nazivom “Jazz Nocturno” izdaje već s 14 godina, a nakon toga nastavlja put kroz brojne suradnje te samostalne projekte. U svojoj karijeri osvojio je niz nagrada među kojima su “Judita” na 57. Splitskom ljetu (2011.), Porin za najbolju izvedbu jazz skladbe (2016.) te za najbolju jazz skladbu na svom prvom autorskom albumu “Invocation”, tri nagrade “Status” koje dodjeljuje HGU te nagradu Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski” za skladbu Šlomlek Maryam, za sopran, dva sopran saksofona i ansambl, koja je izvedena u sklopu sezone Cantus Ansambla 2020. godine. Skladao je glazbu za kazališne predstave, član je ansambla „Harlequin Art Collective“, koji se trenutno bavi djelima Oliviera Messiaena i J.S.Bacha, te je kao bubnjar i vibrafonist sudjelovao u snimanju albuma “Wes Meets Trane” Saše Nestorovića te “CRTA” Ivana Kapeca. Trenutačno je student pete godine udaraljki te četvrte godine klasične kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Dva albuma, čije ćete koncertne promocije imati priliku čuti 19. siječnja, su “Invocation” i “Tribute to B.P”. “Invocation” je Matišićev prvi autorski album na kojem je udružio snage s Matijom Dedićem na klaviru, Zvonimirom Šestakom na kontrabasu, Davorom Križićem na trubi, Mariom Bočićem na saksofonu te Krunoslavom Levačićem na bubnjevima, dok je “Tribute to B.P” album za koji on sam kaže da je nastao iz potrebe da oda počast svom najvećem učitelju - Bošku Petroviću. Počast velikom učitelju brojnih današnjih hrvatskih jazz glazbenika se na ovom albumu osjeti kroz sve kompozicije, s tim da se Matišić poigrao s Boškovim skladbama te je na taj način dao vlastiti pečat kompletnom zvuku.

Ulaznice za koncert Šimun Matišić Sexteta možete nabaviti u sustavu Entrio po cijeni od 70 kuna. Koncert će se održati u skladu s aktualnim epidemiološkim mjerama. Ulaz za publiku će biti moguć isključivo uz predočenje Covid potvrde, tj. preboljenju, cijepljenju ili važećem testu. Testiranja na ulazu neće biti kako se ne bi stvarale gužve, što znači da svi koji se testiraju moraju sami to napraviti negdje drugdje. Organizatori mole posjetitelje da u koncertni prostor dođu na vrijeme kako bi se izbjegle gužve. Ulaz se otvara u 19 sati, dok će koncert početi u 19:30 sati.

U haljini s opasnim prorezima bilo je očito da nema donje rublje, a dok se zavodljivo izvijala, zamalo je pokazala i više od planiranog! +26

Nekad su muškarci uzdisali za njom, a onda se suočila s poražavajućom istinom, o kojoj je sada odlučila progovoriti +26