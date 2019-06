Nastupom etno grupe Kries započelo je šesto ljeto u MSU.

Ispred najmanje tisuću posjetitelja na platou MSU-a u Novom Zagrebu, idejni začetnik, autor koncepta, promotor i direktor glazbenih događanja MSU-a, Branko Kostelnik, najavio je na svoj unikatan i upečatljiv način prve ovogodišnje izvođače šestog Ljeta u MSU, Kries.

"Kries su upravo fascinantni i bez ikakvog pretjerivanja, oduševili su publiku. Osam članova etno grupe Kries na momente su nalik na Ogenj i/ili Darka Rundeka, u jednoj pjesmi sam se čak prisjetio stare grupe iz 70-ih Redbone sastavljene od američkih Indijanaca, pa čak pomalo podsjećaju svojom glazbom na izvatke iz serije Vikinzi; u šali možemo reći: „Kries su Vikinzi sa Jadrana" ".



Program Koncerti na krovu MSU odnosno Ljeto u MSU sastoji se od 6 koncerata najboljih rock i art bendova regije subotom tijekom lipnja/srpnja 2019. Program Ljeto u MSU-u za sljedeće subote priprema redom Laibach (15.6.), Borghesia (22.6.), Letu Štuke (29.6), The Strange (6.7.) i zaključno 13.7. Tram 11.



Program subotom uključuje svaki put i projekciju najboljih filmova sezone u dva termina u dvorani MSU-a Gorgona iz kina Metropolis Best Of Metropolis te posjet velikoj izložbi na dva kata desnog krila MSU-a kao i književna čitanja i umjetničke akcije i performansi.