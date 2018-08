Kolektiv Seriously Twisted u špici sezone „napada“ Beach bar Copacabana u Plomin Luci, lokaciju koja se već u proteklim događajima pokazala kao odličan izbor.

U subotu 4. Kolovoza Plominska plaža pretvara se u jedinstveni plesni podij sa probranom postavom dj-a. Glavni gost večeri je Splitski dj i producent MARIANO MATELJAN, koji je zadnjih nekoliko godina pravi ambasador našeg zvuka, kako doma tako i u inozemstvu. Mateljan je nakon potpisa za nekoliko ozbiljnih diskografskih labela, polako ali sigurno osvojio sve više publike svojim stilom.

S njim u goste dolazi DJ-ane KALI, mlada i jako talentirana Zagrebčanka, članica kolektiva Sound Factory.

Na kraju dolazimo do domaćina večeri a to su Marin Biočić i Tino Dobrić, članovi Seriously Twisted-a. Kako bi istarska Copacabana izgledala što bolje pobrinut će se ekipa iz Vedrasa koja je i ovoga puta zadužena za sound i light. Neka vas ljetni ritmovi ove subote privuku do Plomin Luke jer kolektiv Seriously Twisted ovog ljeta ima samo jedan zadatak, da obrani nagradu Ambasador za najbolji kolektiv 2017.godine.