Sebastian Popović kojemu mnogi predviđaju uspješnu glazbenu karijeru predstavlja svoju novu pjesmu "Etanol".

Ludi izlasci, noćni život, zgodne djevojke u kratkim suknjicama, ljubavne avanture na jednu noć i tko zna što još - sve do nedavno bili su njegova svakodnevica. A onda se zaljubio. I razbolio od nesretne ljubavi. Alkoholom je, kaže, pobijedio bol.

"Gdje se toči čisti etanol? Noćas, trebat će mi nešto da pobijedi bol, pjeva u novoj pjesmi "Etanol" mladi zagrebački kantautor Sebastian Popović.

Unaprijed zna da će kontroverznim video spotom za novu pjesmu uzburkati duhove, ali isto tako, kaže, opisao je noćnu stvarnost svoje generacije. Na ovakav glazbeni iskorak ohrabrio ga je izvanredan rezultat zadnje pjesme "Maksimum" kojom se prvi put u svojoj karijeri pojavio u društvu najboljih; na nacionalnoj glazbenoj listi HRTop40.

Nova pjesma "Etanol", namijenjena je prije svega mlađoj publici i "milenijalcima" iako bi se i oni nešto stariji, dodaje Sebastian, mogli prepoznati u "ovoj priči ludog sazrijevanja s trajnim posljedicama".

Kao sin nekadašnje pjevačke legende bivše države Daniela Popovića, Sebastian se od malih nogu u kući susretao sa svim estradnim pojavama. Dok je bio klinac, glazbena karijera uopće ga nije zanimala. Htio je biti informatičar; bio je zaluđen kompjuterima. Kako je sazrijevao, počeo je sve više izlaziti, noćima je izbivao od kuće. I jedne noći je prelomio

"Svidio mi se taj boemski život. Ima nešto valjda i u genima. Shvatio sam tada zašto je moj stari tako živio. Glazba je počela samo u jednom trenutku izlaziti iz mene. Prvo sam to ignorirao, ali s vremenom me skladanje i pisanje potpuno obuzelo. I predao sam se. To je sad moj život", poručuje mladi talentirani glazbenik kojem mnogi predviđaju uspješnu karijeru.