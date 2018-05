Ljubitelji elektroničke glazbe iz cijelog svijeta još će jednom posjetiti hrvatsku party meku i upustiti se u avanturu koja spaja uživanje na prelijepim plažama, kristalno čistom Jadranskom moru, izvođače svjetskog kalibra i nevjerojatan program pod otvorenim nebom tijekom nezaboravnih pet dana i pet noći.

Kao da već bogati program 6. izdanja Sonus Festivala nije bio dovoljan, organizatori su najavili još 19 imena koja će nastupiti tijekom pet dana i pet noći u klubovima na plaži Zrće, samo nekoliko metara od Jadranskog mora.

Archie Hamilton, Boris Brejcha, Cassy, Cezar, Craig Richards, Digby, Dr. Rubinstein, Johannes Brecht live, Ralf, Rossko, Skizzo, Stephan Bodzin live i The Martinez Brothers pridružit će se već impozantnom programu koji će, prema fanovima, najbolji hrvatski festival, priuštiti svojim posjetiteljima od 19. do 23. kolovoza u klubovima Papaya, Aquarus i Kalypso.

Nekoliko domaćih I regionalnih imena, od kojih su neki već članovi Sonusove obitelji, a neki će prvi put imati priliku nastupiti pred internacionalnom publikom od nekoliko tisuća ljudi koji dolaze na Sonus iz više od 60 zemalja svijeta, čine Andrea Ljekaj, Felver, Groovyman, Kristijan Molnar, Mariano Mateljan, Marina Karamarko i Yesh.

Ljubitelji elektroničke glazbe iz cijelog svijeta još će jednom posjetiti hrvatsku party meku i upustiti se u avanturu koja spaja uživanje na prelijepim plažama, kristalno čistom Jadranskom moru, izvođače svjetskog kalibra i nevjerojatan program pod otvorenim nebom tijekom nezaboravnih pet dana i pet noći.

Uz najveća svjetska imena kao što s, posjetitelji iz cijelog svijeta s razlogom su proglasili Sonus jednim od 10 najboljih svjetskih festivala u kolovozu nekoliko godina zaredom.

Early bird i prvo izdanje ulaznica rasprodano je i trenutno su u prodaji dostupne povoljnije ulaznice za posjetitelje iz Ex Yu po cijeni od 670 kuna (90 eura), putem naših online shopova Entrio.hr, Ticketshop.hr ili TISAK Media prodajnih mjesta. Ako ste u potrazi za smještajem za vrijeme trajanja festivala, posjetite mrežnu stranicu festivala i odlučite se za kamp, apartman ili hotel koje nude Sonus travel partneri.

Sonus Festival lansirao je i vlastiti kanal na Viberu, gdje fanovi mogu biti u kontaktu s drugim ljudima istih preferencija, dijeliti svoju strast prema festivalu i pronaći sve potrebne informacije o festivalu na svom mobitelu. Svi mogu pratiti Sonus na Viberu, bilo kroz opciju downloada posebnog izdanja Sonusovih stickera [https://vb.me/sonusstickers] ili tako što će se priključiti službenoj Sonusovoj zajednici.

Uz više od jedne milijarde korisnika diljem svijeta, Viber je jedna od vodećih komunikacijskih platformi, ali i socijalnih mreža. Gotovo svi vodeći globalni brendovi , ali i svjetske poznate ličnosti imaju svoj kanal na Viberu, gdje njihovi fanovi mogu pratiti najnovije vijesti o njima i primati ekskluzivni sadržaj. Putem Sonusova Viber Chat Bota moguća je I kupovina ulaznica za festival.

Facebook: https://www.facebook.com/insoundwetrust/

Instagram: https://www.instagram.com/welovesound/

PROGRAM (ABECEDNIM REDOM):

Adam Beyer – Adriatique – Agoria – Âme DJ – Amelie Lens – Andrea Oliva – Archie Hamilton - Binh – Boris Brejcha - Butch - Cassy - Cezar - Charlotte de Witte - Chris Liebing - Craig Richards - D’Julz - Dana Ruh – Digby - Dixon - Dorian Paic - Dr. Rubinstein - Eats Everything - Enzo Siragusa – Felver - Ian F. – Jackmaster - Jamie Jones - Jennifer Cardini - Johannes Brecht live - Joseph Capriati – Kölsch – Konstantin - Len Faki - Loco Dice - Luigi Madonna - Maceo Plex - Marco Carola – Mariano Mateljan - Meat – Nastia - Nicolas Lutz - Pan-Pot - Peggy Gou -Praslesh (Raresh & Praslea) - Ralf - Recondite live – Rhadoo - Ricardo Villalobos - Richie Hawtin - Rødhåd - Rossko - Ryan Elliott – Seth Troxler – Skizzo - Solomun - Sonja Moonear - Stephan Bodzin live - Sven Väth - Tale Of Us – The Martinez Brothers - Valentino Kanzyani i mnogi drugi...

NOVA IMENA NA PROGRAMU

Andrea Ljekaj - Andrea Oliva - Archie Hamilton - Boris Brejcha - Cassy - Cezar - Craig Richards - Digby - Dr. Rubinstein - Felver - Groovyman - Johannes Brecht live - Kristijan Molnar - Mariano Mateljan - Marina Karamarko - Ralf - Rossko - Skizzo - Stephan Bodzin live - The Martinez Brothers - Yesh