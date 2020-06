Zarazni refren, ples i glazbeni povratak u kraj 80-ih i početak 90-ih, u novom modernijem izričaju. Najjednostavniji je to način, za opisati novu pjesmu Sandija Cenova "Naša mala tajna", koja ovoga puta ima dodatno, ali i slatko pojačanje.

Upravu spomenutu pjesmu i video spot, Sandi je snimio u društvu s veselom i razigranom ekipom plesnog zbora Zagrepčanke i dečki.

Kako je sam otkrio, ovo je definitivno bilo jedno od najdražih snimanja, na kojem se odavno nije toliko dobro zabavio, družio, smijao, plesao i pjevao.

"Oduševljenje koje je izazvala sama suradnja sa zborom Zagrepčanke i dečki, nadmašena je na snimanju, jer su me toliko oduševili klinci, koji su fantastično odgojeni, razigrani, ali i disciplinirani. Ne pamtim kada sam imao toliko veselu atmosferu na snimanju. Ako je neka pjesma zaslužila da je otpjeva dječji zbor, onda je to upravo "Naša mala tajna". Cilj je i bio unijeti optimizam na glazbenu scenu, a djeca koja nisu ničim opterećena, to mogu najbolje na svijetu", istaknuo je omiljeni pjevač.

Sandi i ovoga puta potpisuje glazbu i tekst, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Davor Devčić Daga.

"Pjesma govori o ljubavi, koja nam je svima još potrebnija kada nam je teško, pa po vlastitom iskustvu tvrdim da sve krize lakše prolazimo uz prisutnost ljubavi svojih bližnjih. "Naša mala tajna" olakšat će nam sve te teške dane, koje proživljavamo. I nadam se da će se mnogi složiti sa mnom da je mala tajna svake obitelji - ljubav", poručio je Sandi.