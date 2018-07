Ljeto i šum mora uvijek u čovjeku budi bar malo nostalgije, a baš takvo raspoloženje u stihove i glazbu, u pjesmi ''Nonić i nona'', prenio je autor teksta i glazbe, Dalibor Hamar.

Uz Šajetin prepoznatljiv način izvođenja pjesme i odličnu izvedbu klape Flumen iz Rijeke, pjesma ''Nonić i nona'' sigurno će doprijeti do slušatelja.



"Kao rođenom Opatijcu i čovjeku koji je svoj grad opjevao mnogo puta uvijek me razveseli svaka nova pjesma o Opatiji, pa tako i ova pjesma ''Nonić i nona'', autora koji je također rođen Opatijac. Stara dama uvijek osvaja svojim šarmom i postoje mnogi evergrini o tome još od Austro-Ugarske preko Ive Robića do naših dana no tema pjesme "Nonić i nona" mi je utoliko još draža jer sam ja pravi opatijski mulac i moji nono i nona su bili baš ovakvi poput ovih iz pjesme Dalibora Hamara kojeg cijenim kao autora i bilo mi je zadovoljstvo biti Opatijac u toj pjesmi. Sviđa mi se i rad klape Flumen pa mi je drago što svoje prvo gostovanje u nekoj klapskoj pjesmi ostvario upravo s njima", rekao je Šajeta.



"Kao osoba kojoj je glazba cijeli život bila hobi, uspio sam napraviti jedan opus koji je iznjedrio nekoliko zanimljivih uradaka. Imao sam sreću što sam kao neprofesionalno autor postao prepoznatljiv i sa strane renomiranih glazbenika i izvođača, poput klape Maslina koji su s velikim uspjehom izveli moju posljednju pjesma ''Korak po korak''. Moje pjesme su inspirirane više manje stvarnim događajima. Pjesma ''Nonić i nona'' je sjećanje na sve naše none i nonice koji su ostavili svoj trag u svima nama. I kako bolje zaokružiti cijelu ideju nego glasovima klape i svestranu pomoć Šajete. Aranžerski uradak Olje Dešića, Matka Basare i Siniše Žigrovića, izvrsno je pratio moju osnovnu ideju i na time sam im zahvalan", rekao je autor pjesme Dalibor Hamar.

Klapa Flumen je klapa koja dolazi iz Rijeke, a njeguje tradicionalnu klapsku pjesmu i acapella pjevanje. Prije dvije godine klapa je na Grobničkoj Skali osvojila treću nagradu publike s pjesmom "Procvitala suva grana" te je dva puta osvojila nagradu "Brkica" na festivalu KIK u Buzetu. Također, klapa je ove godine izborila nastup u finalnoj večeri Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.



"Klapa Flumen je jako zadovoljna pjesmom ''Nonić i nona'', kao i suradnjom sa Šajetom. Zahvaljujemo se autoru pjesme, g.Daliboru Hamaru, studiju Maraton, Olji Dešiću i nadasve agenciji Hamar Media što nas je odabrala za ovaj projekt", rekao je u ime klape, Manuel Brnobić.

Ovoj snažnoj pjevačkoj ekipi u aranžiranju pjesme su se pridružili Olja Dešić i Siniša Žigrović, dok su Šajetin dio aranžirali Matko Basara i Olja Dešić. Na gitari im se pridružio Ivan Pešut, a harmoniku i bas gitaru je svirao Olja Dešić. Miks i mastering pjesme napravljen je u riječkom studiju Maraton, a klavijaturu i programiranje je napravio Matko Basara.

"Ova primorska slikovita pa i povijesna pjesma stvarana kroz pera i gitarske žice jednog hobiste, ima iskrenu i toplu emociju koja je, barem meni, ključni sastojak produkcije, jer dotiče sve glazbenike koji pjesmu oblače u produkcijsko ruho, a onda naravno i publiku. Lako je stvarati kad takva emocija postoji. Pitak i primjeren instrumentalni aranžman postavio je Matko Basara, kojem sam pomogao, iznijeli su klapa Flumen i Šajeta i sve je zazvučao toplo i snažno, baš onako kako pjesma "pita" ", za kraj je dodao Olja Dešić.