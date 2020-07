Sabina Herman, koja je u glazbenim krugovima otprije poznata kao Queen of Sabe, nakon izvjesne diskografske stanke vraća se glazbi.

Ona je strastvena ljubiteljica putovanja, pogotovo po sjevernim krajevima Europe, više puta je bila i na Islandu za koji kaže kako bi joj komotno mogao postati novi dom u budućnosti. Svoje iskrene emocije koje doživljava na putovanjima, kao i one koje je okružuju, uspješno pretvara i u onu ljepotu koja na isti način oduzima dah kao i prirodna bogatstva neistraženih područja zemaljske kugle - glazbu. Sabina Herman, koja je u glazbenim krugovima otprije poznata kao Queen of Sabe, nakon izvjesne diskografske stanke vraća se glazbi, a nova pjesma "Nešto sam ti htjela reći" nastajala je upravo na svim ovim putovanjima i kako i sama ističe već dugo je bila u njezinoj glavi, kao niti jedna druga pjesma do sada.

Sabina Herman iza sebe ima jedan studijski album "Tragovi" objavljen 2017. godine za Croatia Records, nominaciju za glazbenu nagradu Porin u kategoriji najboljeg novog izvođača godine, a tu je i nagrada Music Pub za najbolju kantautoricu 2015. godine. Dugogodišnje prijateljstvo još od školskih dana veže ju uz Marka Mrakovčića, ponajboljeg hrvatskog producenta, stoga se njegov prepoznatljiv pečat idealno uklopio u Sabinin kantautorski talent. Rezultat? Melankolija koja u novoj pjesmi podsjeća na glazbenu emociju Islanda i općenito zvuka umjetnika koji dolaze iz sjevernih krajeva Europe.

"Ovo je prvi od singlova koji će se naći na drugom albumu. Proces je bio nešto drugačiji jer je ovo prva pjesma koju sam napisala na klaviru. Posljednjih par godina proteklo je u avanturama koje sam pretočila u ovu pjesmu. Spot smo snimali kroz par putovanja na Islandu, u Škotskoj i Hrvatskoj", rekla je Sabina koja je napisala i emotivan tekst u kojem nježno pleše između sna i stvarnosti.

Atmosfera koju pružaju prekrasni prateći vokali, melodije i harmonije mogle bi se opisati kao zvukovi koje čujete u velikom broju špilja, ili neaktivnih vulkana, ili prilikom odbijanja valova od vulkanskih stijena na Islandu. Doslovno možete zamisliti svoje vlastito putovanje po prekrasnim krajevima ovih zemalja koje i danas kod brojnih turista izazivaju trnce u tijelu i osmijeh na licu. A što je bolje od ljepote ljudskog osmijeha i prirode koju nam je nesebično podario ovaj planet?!