Njihova prva zajednička stvar objavljena je 04.03.2022. na S2 Recordsu/Sirup Music.

Dječaci iz regije, u ranim 20-im godinama života, zajedno rade ni godinu dana, a već imaju svemirske rezultate.



Želja im je zatvoriti Tomorrowland.



Više na Spotify linku.



Supportali su ju Dimitri Vegas&Like Mike te ju uvrstili na svoju "Beast Mode" playlistu za koju kažu "The hottest dance tracks of this moment curated by Dimitri Vegas&Like Mike".



Spinnin Records, najveća diskografska elektronska kuća, ju je uvrstila na svoju playlistu najboljih bass house traka 2022 "Bass House 2022".

Supportana je i od strane Luce Teste.



Will Sparks isto tako je dao podršku.



A to je tek početak s obzirom da je vani tek nekoliko dana...

Više na Instagram profilu @ryudanteofficial