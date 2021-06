Jedan od najpopularnijih britanskih rock sastava novije generacije pridružuje se impresivnom programu INmusic festivala u lipnju 2022. uz The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones i mnoge druge!

Royal Blood osnovali su basist i vokal Mike Kerr i bubnjar Ben Thatcher 2011. godine u britanskom Brightonu. Prepoznatljiv minimalizam garažnog rocka, po uzoru na White Stripes i The Black Keys, Royal Blood uspješno obogaćuju modernijim zvukom i vrhunskom izvedbom uživo. Karizmatični Kerr, uz odličan vokal, inovativno transformira zvuk svoje bas gitare pri čemu se na trenutke čini gotovo nevjerojatnim da tako bogat i intenzivan zvuk može biti rezultat samo dva osnovna instrumenta.

Već po izlasku istoimenog albuma prvijenca 2014. godine, Royal Blood osvojili su pohvale kritike i srca publike, ali i pregršt nagrada - Brit Award za najbolju britansku grupu, dvije NME nagrade, BBC Sound of 2014 te nominaciju za Mercury award Album godine. Uslijedile su turneje s Arctic Monkeys, Foo Fighters i dr. te nastupi na Glastonburyu, Coachelli, Rock Werchteru, Rock in Rio, Reading & Leeds…Drugi album 'How Did We Get So Dark?' izlazi u lipnju 2017. godine i odmah zasjeda na prvo mjesto britanskih ljestvica, popraćen rasprodanom europskom turnejom i američkom turnejom s Queens of The Stone Age. Neumorni u nadogradnji svog specifičnog alternativnog hard-rock zvuka, Royal Blood se pred publiku vraćaju na krilima trećeg studijskog albuma 'Typhoons' izdanog u travnju 2021. kojeg obilježavaju plesnije discom inspirirane melodije koje glazbeni kritičari jednoglasno prepoznaju kao njihov najbolji album. Dugoočekivani post-pandemijiski povratak na pozornice Royal Blooda garantira nastup za pamćenje na jubilarnom INmusic festivalu #15!

Royal Blood pridružuju se već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, White Lies, Belle and Sebastian i Fontaines D.C. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.