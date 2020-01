Donosimo deset razloga zbog kojih vrijedi pratiti i posjetiti nagradu Rock&Off 30. siječnja u Tvornici kulture.

Rock&Off je nakon uspješnog prvog izdanja prošle godine široj javnosti kroz medijsku aktivnost prezentirao sjajnu glazbenu scenu koja često nije u fokusu iste. Iz same nagrade su već u prvoj godini proizašla i četiri projekta; Veliki Rock&Off glazbeni kviz i Rock&Off Radio te Skener i Mala škola Rock&Off novinarstva koji svaki na svoj način doprinose popularizaciji rock&off glazbenih žanrova, autora i izvođača što dodatno osnažuje ideju Rock&Offa kao glazbene platforme za prezentaciju glazbe koja ne spada u „srednju struju“ najširoj javnosti. Donosimo deset razloga zbog kojih vrijedi pratiti i posjetiti nagradu Rock&Off 30. siječnja u Tvornici kulture.

1. Daleko ste od Zagreba ili vam se jednostavno taj dan ne izlazi iz kuće?! Bez brige, live streaming cijele dodjele pratite na web stranici Iskona te na Rock&Off Facebook stranici.



2. Prošlogodišnje, prvo izdanje nezavisne glazbene nagrade Rock&Off još uvijek se prepričava kao jedan od najboljih tuluma u gradu. Ako ne vjerujete nama, povjerujte svojim očima i aftermovieju lanjskog izdanja!



3. Čak 21 glazbeni izvođač nalazi se na popisu nominiranih u ukupno 10 kategorija: J.R. August, Chui, Porto Morto, The Siids, Overflow, Aklea Neon, Sun U, Detour, Vojko V, Jonathan, The Strange, Irena Žilić, Bare & Majke, Kandžija, Sacher, Pavle Miljenović, Toni Starešinić, U pol' 9 kod Sabe, Valentino Bošković, Urban & 4 te Z++. Sigurno imate nekog favorita među ovim imenima, zar ne?



4. Chui, J. R. August, Porto Morto, Sun U, The Siids, Aklea Neon, Overflow i Pocket Palma potvrdili su svoj nastup u glazbenom dijelu programa dodjele, ali ono što još ne znate su posebni gosti iznenađenja koje ćemo gledati na pozornici Rock&Offa, u Tvornici, 30. siječnja...



5. Rock&Off nagradu za životno djelo 2020. primit će članovi benda KUD Idijoti koji su svojom glazbom, ali i stavom prema glazbi, zadužili domaću rock i punk scenu te utjecali na niz bendova, od Hladnog Piva preko TBF-a do Mašinka.

6. Gramofon, wi-fi zvučnik te hi-end slušalice nagrade su za glasače Iskonove nagrade publike, a tko je oduševio publiku saznat ćemo u četvrtak navečer!



7. Žiri Rock&Off-a čini 77 glazbenih novinara iz 40 različitih medija. Oni svakodnevno prate glazbu, preslušavaju nova izdanja i pišu o njima stoga kad oni kažu da je nešto najbolje, onda to zasigurno i jest!



8. Sama dodjela nagrada dio je šireg projekta Rock&Off koji uključuje internetski radio, sustav medijskog praćenja Skener, školu rock&off novinarstva te iznimno uspješan i posjećen rock&off glazbeni kviz. Na tome, kažu, ne namjeravaju stati...



9. Popijte pivo s Vojkom, razmijenite pokoju šalu s Kandžijom ili se rasplešite s Overflowcima na after partyju dodjele za čiji je glazbeni soundtrack zadužen Dj Dabi.



10. Za neke od od nominiranih glazbenika, Rock&Off je tek prva stanica velike karijere s inozemnim potencijalom. Kad vas jednog dana unuci pitaju da im pričate o njima, neka vaša priča započne ovako: „Sjećam se, bio je to četvrtak, 30. siječnja u Tvornici kulture...“!



Više o drugom izdanju Rock&Off nagrade saznajte na službenim web stranicama. Live stream dodjele pratite na Iskonovom webu i na Facebooku Rock&Off-a!