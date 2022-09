Novo izdanje partyja Back 2 The City održat će se u garaži Muzeja Suvremene umjetnosti gdje će osim tradicionalno sjajne plesne muzike biti i zanimljivih dodatnih sadržaja za posjetitelje poput photobootha i glitter cornera.

Krajem ljeta i party scena s obale seli na kontinent. Tradicionalno najbolji povratnički tulum u gradu pod kapom najpoznatijeg domaćeg klupskog brenda RNB Confusion i ove će godine otvoriti jesensku sezonu u Zagrebu. Naime, RNB Confusion Back 2 The City party održat će se 10. rujna u garaži Muzeja Suvremene Umjetnosti uz najpoznatije i najplesnije RnB i Hip hop hitove te uz neke nove sadržaje za sve partijanere.

“Jedva čekamo vratiti se na zagrebački plesni podij nakon dvomjesečne ljetne pauze. RNB Confusion Back 2 The City partyji već su godinama najposjećeniji, a i izvrsna su prilika za druženje nakon godišnjih odmora. I mi u organizaciji se uvijek posebno veselimo tim povratničkim partyjima jer tako otvaramo jesensku sezonu i počinjemo novi ciklus evenata i gradskih događanja”, komentirao je Adnan Mehmedović-Medo, osnivač brenda RNB Confusion, uoči novog izdanja partyja Back to the City.

Za glazbu u garaži MSU bit će zaduženi DJ Sheko i DJ Turk, iskusni DJi koji već godinama s DJ pulta dižu atmosferu na podijima diljem Hrvatske.

