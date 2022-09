Na Super Bowlu koji će se održati 12. veljače 2023. godine u poluvremenu će gledatelje zabavljati Rihanna.

Superzvijezda Rihanna bit će glavna zabavljačica na spektakularnom koncertu koji se održava u poluvremenu Super Bowla sljedeće godine u veljači, objavio je u nedjelju Apple Music, glavni sponzor ovog velikog događaja.

"Krenulo je!", tvitao je Apple Music, dodajući, "Rihanna će biti na pozornici 12. veljače 2023. u Glendaleu u Arizoni na NFL finalu, najgledanijem televizijskom događaju u Sjedinjenim Državama".

Na istom je računu kao ilustracija objavljena fotografija ruke američke pjevačice, čiji su hitovi "Umbrella" i "Diamonds", kako drži loptu za američki nogomet.

