Od 22. do 29. lipnja svaki kutak Opatije odisat će modom, glazbom i atmosferom "zlatnih dekada“ prošlog stoljeća. U gradu će se okupiti ponajbolji tribute bendovi iz Hrvatske i Europe, a posjetitelje čeka više od pedeset koncerata te nastupi brojnih DJ-a i plesnih skupina, koji će kulminirati u subotu 29. lipnja zabavom na zatvorenoj glavnoj ulici i najvećom disco zabavom na Ljetnoj pozornici.

Opatija – Popularni opatijski "tulum stoljeća“ krajem lipnja vraća se veći, atraktivniji i spektakularniji nego ikad do sada. RetrOpatija, manifestacija posvećena glazbi, modi i atmosferi zlatnih dekada prošlog stoljeća, ove godine trajat će čak osam dana i na pedesetak lokacija diljem grada predstaviti koncerte više od 50 bendova, nastupe plesnih skupina, izložbe, rock operu i Retro sajam na kojem će se moći nabaviti retro odjevne kombinacije, suveniri i stari predmeti.

Gradom će "đirati“ više od stotinu oldtimera i šetati brojni kostimirani statisti, a trgovine i restorani odjenut će „retro ruho“ i ponudu prilagoditi rasplesanim dvadesetima, rockerskim pedesetima, ludim sedamdesetima i drugim razdobljima koja su ostala posebno upisana u kolektivnoj memoriji čitavog svijeta.

Od 22. do 29. lipnja ponovo će trajati vrijeme nesputane slobode i kreativnog glazbenog, modnog i plesnog izričaja koje će pretvoriti Opatiju u dinamičnu kulisu za party čiji će "soundtrack“ biti glazba bendova koji su obilježili prošlo stoljeće – kao što su The Beatles, The Doors, Blues Brothers te druge legende rock, disco i boogie glazbe. Za primjereni „retro look“ brinut će se frizerski saloni i make-up stručnjaci, a za poseban osjetilni doživljaj pobrinut će se opatijski restorani i lokali koji će specijalnom gastronomskom ponudom i pićima poput „marelice sa šlagom“.

Ponovo će gradom zavladati fudbalerke i trapezice, "šljokičaste“ oprave i sakoi s prenaglašenim ramenima, neizostavni će biti brkovi kod gospode te minival kod dama, a tijekom više od osam dana ples i glazba osvojit će terase, kupališta, Ljetnu pozornicu, ali i glavnu ulicu na kojoj će automobili ustupiti mjesto šetačima i plesačima u subotu, 29. lipnja, kada će RetrOpatija dosegnuti svoj vrhunac.

Putovanje najzabavnijim dijelovima novije prošlosti započet će u subotu, 22. lipnja ispred Umjetničkog paviljona "Juraj Šporer“ koji će tijekom narednih tjedan dana biti mjesto za druženje uz pivo i retro koktele, ali i izvrsnu svirku uživo odličnih bendova kao što su SuperCover Band u Blues Brother izdanju, The Doors Tribute Band, Vedran Ružić kvartet, Jed Beckers, Marko Lazarić & band, Whiteheads, ali i zabavu uz prave DJ znalce.

Središnje mjesto u programu, u petak 28. lipnja, pripast će bendu za koji je njihov frontmen izjavio da su "postali veći i od Isusa“. Naravno, radi se o grupi The Beatles, čije će vječne hitove ispred Šporera izvesti češko-slovački The Backwards, ponajbolji „tribute band“ posvećen glazbi popularnih "buba“. A sam Isus, onakav kakvim ga je doživio slavni skladatelj Andrew Lloyd Webber, na scenu će izaći dan ranije, u četvrtak 27. lipnja kada će vjerojatno najpoznatija svjetska rock opera "Jesus Christ Superstar“ gostovati na velikoj sceni Ljetne pozornice u izvedbi zagrebačkog Gradskog kazališta "Komedija“.

Svakog dana svirka uživo moći će se čuti na Slatini gdje će nastupati Pachamamma Street Connection, Duo Blondes, Blu:Kanu, Domnik Heštera, Dellboys i Techno Vikings i u opatijskim hotelima, restoranima i lokalima, kao priprema za uzbudljiv program posljednjeg vikenda lipnja.

Petak će biti prepun zanimljivih programa – od retro radionica do zabave za djecu – ali i nastupa odličnih bendova. Grupa Dellboys predstavit će svoj rockerski repertoar na Slatini, Spart Jazz Trio podsjetit će na standarde jazz glazbe na terasi hotela Kvarner, dok će se popularne pjesme sir Eltona Johna čuti na Ljetnoj pozornici gdje će se održati projekcija biografskog filma "Rocketman“ posvećenog karijeri velikog britanskog šoumena.

Veliko finale osam dana dugog provoda donijet će subota, 29. lipnja, koja će povezati svih desetak pozornica u gradu u jedinstvenu glazbenu priču koja će kulminirati tulumom do zore na Ljetnoj pozornici, pod otvorenim nebom i najvećom disko-kuglom. Glavna opatijska ulica bit će zatvorena za promet i pretvorena u šetalište i plesni podij uz koji će se odvijati atraktivni programi – rockabilly jive plesna radionica i nastup mađarsko-hrvatskog rockabilly banda Bourbon Hunters na tržnici, rock uživo uz Grooverse ispred hotela Paris, Disco Magic Band i vruće ritmove diskoteka kod Šporera, retro nastup Puhačkog orkestra Lovran i ulične senzacije Techno Vikings na Slatini te Gift band koji će osvježiti ostavštinu velikana kao što su David Bowie, Depeche Mode, INXS, Iggy Pop i drugi.

Vrhunac ove "groznice subotnje večeri“ bit će najveća disco zabava uz DJ Miru Paušića i MC Šajetu pod velikom disco-kuglom na Ljetnoj pozornici, koja će od 23 sata pa do ranog jutra povezati tisuće tijela u jedinstveni plesni ritam.