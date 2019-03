Američki pjevač i reper Anderson .Paak, koji je prije nepunih mjesec dana osvojio Grammy za najboljeg rap izvođača u 2018. godini, u Puli će ovog ljeta otvoriti Dimensions festival na velebnoj pozornici Arene. Anderson .

. Anderson .Paak je univerzalni glazbenik koji je u samo nekoliko godina samostalne karijere pomaknuo granice neo-soula i hip hopa. Uz prateći bend The Free Nationals i novi album “Oxnard” kojeg je producirala hip hop legenda Dr. Dre, a na kojem gostuju imena poput Kendrick Lamara, Snoop Dogga i J. Colea, Paakov koncert će biti spektakularan oproštaj Dimensions od Pule. Uz glavnu zvijezdu, 8. Dimensions festival će 28. kolovoza otvoriti već najavljeni techno čarobnjak Jeff Mills, kojem će se na bubnjevima pridružiti otac afrobeata Tony Allen, novu dimenziju plesne glazbe prikazat će Objekt u live izdanju, a Arenu će do sitnih sati rasplesati Hunee. Ulaznice za koncert u Areni po najpovoljnijoj cijeni od 270 kuna su i dalje u prodaji, a mogu se naći u Entrio sistemima.

PR

Ostatak finalnog popisa imena predstavlja vrhunske house, electro, techno, disco, soul i glazbenike iz cijelog svijeta koji će se nakon otvorenja u Areni s tisućama posjetitelja oprostiti od tvrđave Punta Christo, koja je posljednjih osam godina bila dom Dimensions festivala. Između 29. kolovoza i 1. rujna japanski techno sensei DJ Nobu tako će po prvi put nastupiti na festivalu, a posjetitelji će imati priliku poslušati Craiga Richardsa u vrlo rijetko viđenom electro setu. Od samog začetka festivala nezaobilazno je gostovanje Dana Shakea, prepoznatljivog po funk zuku koji uvijek ostavi traga na plesnom podiju, a ovaj put u društvu Om Unita. Pridružuje nam se i re: ni, mladi tehno savant koji je u proteklih godinu dana privukao pozornost tehničkim umijećem i izborom traka. Istražujući granice no wavea, industriala, duba, free rock i eksperimentalne elektronike na finalnom popisu izvođača našla se i Silvia Kastel dok će Youandewan i Christian Jay donijeti sunčane himne i minimal zvuk. Posljednji Dimensions festival na tvrđavi uveličat će još i Eliphino, Minus Kendal, Sam Hall, Nas1, MLE, Alexis i Andrew Hill.

Regionalna glazbena kretanja predstavit će live techno bend ABOP, regionalna sila satkana od prekaljenih glazbenika iz različitih podneblja. Poznati po svom originalnom izričaju, vizualnom doživljaju, te izazovnim živim nastupima najbliže bi bilo ih svrstati pod electro-rock estetiku uz primjese raznih techno, house, kraut, funk i psihodeličnih (pod)žanrova.

PR

Festival Dimensions se održava na jednoj od najljepših lokacija na svijetu, u spektakularnoj austro-ugarskoj tvrđavi Punta Christo pored Pule smještenoj na štinjanskom poluotoku preko puta Nacionalnog parka Brijuni. U prodaji su najpovoljnije regionalne festivalske ulaznice po cijeni od samo 400 kuna za četiri dana i noći impresivnog programa 8. Dimensions festivala, a mogu se naći u svim Entrio sistemima. Najbolji način za osjetiti festivalsku atmosferu za vrijeme Dimensionsa i Outlooka svakako je smještaj u Brioni Sunny Camping (ex Puntižela). Regionalne kamp ulaznice sada su u prodaji i kao i uvijek najpovoljnija su opcija smještaja na festivalima.

Svi izvođači 8. Dimensions festivala abecednim redom:

ABOP - AFRODEUTSCHE - ALEX T - ALIENATA - ANDREW HILL - ANDREW WEATHERALL - AWESOME TAPES FROM AFRICA - BATU - BINH - BLASHA & ALLATT - BLAWAN - BLAZEN DJ - BREAKAGE - BUTTER SIDE UP - CALL SUPER - CHEKOV - CHILDREN OF ZEUS LIVE - CHRISTIAN JAY - CIEL - COMMODO - COSMIC SLOP - COURTESY - CRAIG RICHARDS - DAM FUNK LIVE - DAN SHAKE - DARWIN - DAVID MARTIN - dBRIDGE - DIMENSIONS SOUNDSYSTEM - DJ BONE - DJ NOBU - DJ STINGRAY - DMX KREW LIVE - DOC SCOTT - DOLENZ - DONNA LEAKE - DVS1 - ELIPHINO - ERIS DREW - FRANCESCO DEL GARDA - FUMIYA TANAKA - GABRIELLA VERGILOV - GENE ON EARTH - GILLES PETERSON - HAMISH & TOBY - HEELS & SOULS - HELENA HAUFF - HESSLE AUDIO - BEN UFO, PANGAEA, PEARSON SOUND - HUNEE - IDENTIFIED PATIENT - IVAN KOMLINOVIC - JAGUAR - JAN KINCL & REGIS KATTIE - IMOGEN - JANE FITZ - JASA BUZINEL - JAYDA G - TONY ALLEN & JEFF MILLS LIVE - JENSEN INTERCEPTOR - JOACHIM - JOSEY REBELLE - JOY ORBISON - KAREN GWYER LIVE - KIARA SCURO - KIRSTI - LABUD - LARRY HEARD AKA MR FINGERS LIVE - LUCY LOCKET - LUKAS WIGFLEX - MAFALDA - MAKE ME - MALA - MARK TURNER - MICHAEL UPSON - MIMI - MINUS KENDAL - MISLAV - MLE - MOR ELIAN - MR SCRUFF - NAS1 - NICK WILLIAMS - NICOLAZ LUTZ - NINA KRAVIZ - NU GUINEA DJ - OBJECT BLUE - OCTAVE ONE LIVE - OM UNIT - OMAR - OMAR S - PAULA TEMPLE - PEACH - PEGGY GOU - PETAR DUNDOV - PYTZEK - RADIOACTIVE MAN LIVE - RE:NI - ROLI - SADAR BAHAR - SAM HALL - SAOIRSE - SHANTI CELESTE - SILVIA KASTEL - SKEE MASK - SKEPTICAL - SLOTH BOOGIE - SOLID BLAKE - SOURCE DIRECT - SP:MC - SPFDJ - STEAM DOWN ORCHESTRA - SURE SHOT - THE FOGSELLERS - THE GHOST - THE IRON GLOVE - TOM HANNAH - VLADIMIR IVKOVIC - VOLSTER - YOUANDEWAN - YURI - ZIP