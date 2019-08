Već četvrtu godinu zaredom otok Rab bit će domaćin iznimnom kulturnom događaju, u kojem se zvuk mora spaja s melodijama vrhunskih glazbenika i osvaja rapske pjace, trgove, uličice

Za točno mjesec dana, kada većina turističkih destinacija polako utihne, na otoku Rabu početak rujna, 'slavi' se uz velikane jazz glazbe i bogati glazbeni program.

Otok Rab, smješten u Kvarnerskom zaljevu u sjevernom Jadranu, pravi je raj za ljubitelje prirode i autentičnog otočkog ugođaja. Njegovu bezvremenu ljepotu prepoznali su davnih dana i Rimljani nazvavši ga Felix Arba ili ''Sretni Rab“, a sa svojih 30 pješčanih plaža svakako spada u jedan od najposebnijih otoka Jadrana.

Rab posjetitelje privlači nasmijanim domaćinima, čudesnom prirodom otoka, no također i zanimljivom kulturnom ponudom.

Već četvrtu godinu zaredom otok Rab bit će domaćin iznimnom kulturnom događaju, u kojem se zvuk mora spaja s melodijama vrhunskih glazbenika i osvaja rapske pjace, trgove, uličice - od prekrasne ljetne pozornice parka Dorka, atraktivne Vile Antoniette do prostora ispod zvonika sv. Ivana Evanđeliste i rapskih trgova - RAB JAZZ FEST pretvara otok Rab u jednu veliku glazbenu pozornicu u kojoj uživaju i mladi i stari, i domaći i „strani“...tih nekoliko dana Otok Rab nije samo 'otok sreće' već 'otok sreće, glazbe, plesa i smijeha'.

''Veselim se i jedva čekam da započne i ovogodišnji Rab Jazz Fest. Kao i svake godine do sada, radili smo pažljivo na odabiru programa i pokušali napraviti program koji će svaku večer ponuditi nešto različito i novo, što naša publika do sada nije imala priliku čuti. I ove godine je festival internacionalnog karaktera pa nam tako dolaze glazbenici iz Slovenije, Srbije, Italije, Amerike, Njemačke. Posebno me, nekako na osoban način, veseli gostovanje legendarnog trubača Duška Gojkovića, a tu je i Tamara Obrovac te nastup Vasila Hadžimanova, uz mnoge druge ... Zaista jedva čekam da Rab živi glazbu ta četiri dana i da se na trgovima u gradu Rabu šire zvuci i note naših ovogodišnjih gostiju“ - izjavio je Bruno Mičetić, umjetnički direktor Rab Jazz Festa, uoči njegovog četvrtog izdanja.

Kako bi u ponudi Rab Jazz festivala mogli uživati baš svi prisutni, ulaz na sva događanja je slobodan, za što su zaslužni Grada Rab i Pučko otvoreno učilište Rab, u čijoj se organizaciji i pod pokroviteljstvom održava ovaj uistinu poseban festival, uz sponzorstvo Valamar Riviere.

Dakle, četiri dana, od 5. do 8. rujna, koliko traje RAB JAZZ FEST, posjetitelji će moći uživati u besplatnom glazbenom programu, kojeg čine vrhunski domaći i strani glazbenici.

Tako će u četvrtak, 5. rujna, glazbena diva Radojka Šverko predstaviti svoj posljednji Porinom nagrađen album "As Time Goes By". Radojka dolazi sa svojim pratećim bendom - izvrsnim Henrijem Radanovićem na kontrabasu, Tončijem Grabušićem na bubnjevima te Vladimirom Babinom na klaviru. Rapska publika imat će iznimnu priliku čuti neke od jazz evergreena u izvedbi ovog quarteta, evergreeni koji su nastajali s generacijom koju definitivno predvodi neponovljiva Radojka.

Istu večer, na Trgu Slobode – Pjaceta, prisutne će zabaviti i u svoj svijet uvesti 'kralj balkanskog jazza' Vasil Hadžimanov i njegov bend.

U petak, 6. rujna iz Italije na Rab dolazi Jacopo Zanette sa svojim John Marshall quartetom, a nakon njega veliki pjevač i pijanist Uroš Perić će uz pratnju vrhunskih glazbenika Primoža Grasića, Maria Mavrina te bubnjara Brune Domitara izvoditi najveće hitove Rayja Charlesa.

Uz Radojku, svoj novi album, "Transadriaticum", predstaviti će i Tamara Obrovac sa odličnom ekipom. U subotu, 7. rujna, uz Tamaru i njenog dugogodišnjeg suradnika, izvanserijskog hrvatskog bubnjara Krunoslava Levačića, u ovoj glazbenoj formaciji nastupaju dvojica značajnih predstavnika suvremene talijanske jazz scene, pijanist Stefano Battaglia te kontrabasist i violončelist Salvatore Maiore.

Istu večer, ispod zvonika sv. Ivana Evanđeliste, svoju glazbenu magiju predstavit će legenda svjetskih razmjera, veliki trubač Duško Gojković, s kojim će na bini nastupiti još jedna legenda ovih prostora, bubnjar Ratko Divjak.

Za sam kraj festivala, u nedjelju 8. rujna, na Trgu slobode – Pjaceta sve prisutne očekuje Branimir Gazdik kvartet, dok će Trg Municipum Arba odjekivati latino poslasticama domaćeg benda, Ansambla Jazz Salsa Philosophia, koji će definitivno rasplesati sve prisutne svojim latino ritmovima.

Bogat i izniman glazbeni program, more, zvijezde, ljetni povjetarac i 'otok sreće' Rab, garantiraju najljepše večeri - svi ste pozvani!