Jedan od najvećih tribute bendova na svijetu, Queen Real Tribute Symphony dolazi u Zagreb i svoj nastup će imati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 06.12 s početkom u 20 sati.

Radi se o bendu koji svojim fantastičnim zvukom i energičnim nastupom istinski podsjeća na slavni britanski sastav na čelu s legendarnim Freddie Mercuryjem. Načinom kako Queen Real Tribute pristupa na pozornici zaradili su status najboljeg Queen tribute benda na svijetu.

Hitovi kao što su "Show must go“, "Bohemian Rhapsody“, "We are the champions“ u izvedbi Queensa ponovo će se oživjeti u sastavu profesionalnih glazbenika koji su svirali s najvećim i najpoznatijimzvijezdama s područja bivše Jugoslavije.

Od njihovog nastanka pa sve do dana današnjeg, ovaj bend je nizao fantastične uspjehe. Tijekom 2007. I 2008. Godine održali su niz koncerata diljem Europe što ih je stavilo na svjetsku mapu. Naredne godine dobili su silna priznanja gdje su stekli veliku međunarodnu reputaciju, pa su samim time imali velike turneje, primjerice u Brazilu su imali 70 koncerata na 4 turneje, dok su u ljeto 2012. Godine u Beogradu održali nastup pred nešto više od 60 tisuća ljudi.

Iz godine u godinu, ovaj sastav je brojao mnoge uspjehe, a 2017. Godine su se podigli na veću razinu – sastavljen je tribute show pod nazivom „Queen Symphony by Real“ te postava se sastoji od simfonijskog orkestra koji broj 42 instrumenta i zbora od 16 ljudi.

Produkcija je postigla ogroman uspjeh te su nakon rasprodanih glazbeno-scenskih spektakala u Beogradu i Zagrebu nastavili nastupati u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i ostalim državama, a 2018. godine bend je gostovao na Dalekom Istoku, točnije u Kini i ostavili su odličan dojam. Sljedeći veliki uspjeh je bio prvi nastup u Rusiji gdje je posljednja turneja određena u prosincu 2019. Godine s ruskim simfonijskim orkestrima iz Moskve i Vladivostocka.

Osim toga, vrijedi spomenuti kako su imali i drugu turneju u Kini, gdje su prvi put nastupili i u Južnoj Koreji.

Današnji sastav ove grupe čine pjevač Ivan Ristanović, Nenad Bojković na gitari, basist Ivan Đerfi i bubnjar Radoš Ćapin te Queen Real Tribute Symphony je sastavljen od orkestra i zbora koji sveukupno broji 46 ljudi.

Samim time, spektakl je zagarantiran na kojem vas dočekuje fantastičnih 50 osoba na sceni.

Za prisustvovanje na koncertu, uz kupljenu ulaznicu, treba priložiti covid potvrdu u elektronskom ili pisanom obliku. Na ulazu će se obavljati i nužno brzo antigensko testiranje, o trošku organizatora (besplatno za posjetitelje). Ulazak na koncert moguć je samo i isključivo uz predočenje covid potvrde ili uz brzo antigensko testiranje (koje će se obavljati besplatno na ulazu, o trošku organizatora koncerta).

Najnovije fotografije Kolinde Grabar-Kitarović izazvale divljenje pratitelja, čini se da je liniju dovela do savršenstva! +26

Seve golica maštu fanova u uskoj crvenoj haljini, u kratkom je roku palo tisuće lajkova! +26