Psihomodo Pop i Mare Milin snimili spot za pjesmu 'Ako želiš biti moja'.

'Ako želiš biti moja' drugi je spot Psihomodo Popa u režiji Mare Milin, a prvi su put surađivali na snimanju spota prošlogodišnjeg hita 'Sve će biti u redu'. Sve je bilo i više nego u redu pa su se dečki bez puno razmišljanja i ovaj put odlučili prepustiti Marinoj režiji.

Kako i sama Mare kaže, ovo je pjesma koja odmah ulazi u uho, no ipak nije bilo lako. „Ispred mene je bio malo teži zadatak: slatka, pitka pjesma, koja odmah ulazi u uho, koja se savršeno rimuje i govori o ljubavi koja je nadohvat ruke, ali se najprije moraju 'poduzeti neke mjere'. Plus, ovo je i jedan neizbježan hommage. Toliko bi lakše bilo da je pjesma u formi balade, ali nije. Ovo je pjesma s obilježjima 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, u svakom pogledu: ružičaste naočale, la vita e bella, sve će biti u redu and they lived happily ever after. OK, ajmo kopati po toj eri i naći nešto što objedinjuje sve traženo i zadano, pritom zadovoljiti formu pjesme, ne otići u neki neukusan kič ili patetiku, biti s mjerom i decentan, a da sve bude cherry sweet i simpatično.“ – opisala je redateljica.

Psihomodo je ovaj put postao neka prerađena verzija do-wop banda, 'Trotter do wop', kako je zaključio Gobac. Bend se zove the Tigrans i odmah je jasno o čemu se radi. Dečki plešu svoj trotter twist i pucketaju prstima, pjevaju i zezaju se u jednom baru, zalogajnici 'iz tih vremena'. Simultano se odvija 'realna' radnja u jednom stanu: ona, iliti Draga, dobiva pismo i tu počinje njezina priča. Kako i da li izaći iz loše i dotrajale veze i biti sretna sa svojom prvom, neprežaljenom ljubavi.

„Tko danas uopće piše pisma, osim pravih romantika? I tako, mic po mic, malo nervoze, puno popušenih cigareta, pojedene čokolade, popijene kave, 20 čitanja pisma, pada odluka, prekid onog što ne valja i 'odlazak u ružičasti zalazak sunca'. Sretan završetak.“ – zaključila je Mare.

Dado Gobac kratko je poručio: „Jedna tipična psihomodovska pjesmica s ljubavnom šalom čiji je spot izašao baš na Valentinovo. Cijeli spot je mali hommage Tigranu, kroz ime benda 'Tigrans'. Mi smo se zabavili snimajući, a vi uživate u gledanju!“

Autor teksta i glazbe je Davor Gobac, režiju i kameru potpisuje Mare Milin. Asistent kamere je Milan Krkač, odgovoran i za oblikovanje svjetla, a montažu je odradila Maida Srabović.

Za make up, frizure i maske odgovorna je Marija Bingula - Maca dok je glavnu ulogu u spotu ovaj put preuzela Ivana Benko aka Greta Gardner. Ništa manje bitnu, sporednu ulogu odigrao je pas Santiago.