Vjekoslav Banovčić svoj će prvi singl "Glavu gore" predstaviti na Zagrebačkom festivalu, a glazbu i tekst za pjesmu potpisuje Aljoša Šerić.

Vjekoslav Banovčić predstavlja se debitantskim singlom ‘Glavu gore’, koji će premijerno izvesti na ovogodišnjem izdanju Zagrebačkog festivala. Inače veliki ljubitelj umjetnosti, ističe kako je najveći interes pronašao u glazbi, točnije u pjevanju.

‘’Najveći preokret što se tiče interesa u glazbi, dogodio se kad sam krenuo skejtat prije nekih 10 godina. Sama kultura skejtanja i upoznavanje novih stvari puno je utjecalo na mene. Kroz skejtanje sam razvio nekakav oblik individualnosti u kojem sam se osjećao dosta slobodno, a taj mi osjećaj mi je pomogao u glazbi, konkretno u pjevanju.’’, govori nam Vjeko.

Prvi je singl ‘Glavu gore’ za njega napisao frontmen grupe Pavel Aljoša Šerić, koji kaže kako nije dvojio ni trenutka treba li mu napisati pjesmu koju je, kaže, sjajno odpjevao.

‘’U jednom trenutku prišao mi je Aljoša i pitao me hoćemo li radit nešto zajedno, poslao mi ovu pjesmu na slušanje ‘’pa ćemo vidjet’’. Sjela mi je odmah nakon prvog dema, bez problema sam se upustio u cijelu priču pjesme. Shvatio sam malo bolje cijelu istinost i jednostavnost teksta koji dosta govori o trenutnom razdoblju u kojem živimo. Refren je jako catchy, very nice. I to je više manje to. Pjesma ima snagu prenošenja poruke što je najvažnije i mislim da sam ja odradio svoj dio posla solidno i da je Aljoša ubio svoj dio.’’ – rekao nam Vjeko je o suradnji s Aljošom.

Glazbu i tekst potpisuje Aljoša Šerić, u aranžmanu mu se pridružio vjerni Jere Šešelja. Za vizualni identitet pobrinuo se Doringo, koji potpisuje kameru, montažu i režiju spota.